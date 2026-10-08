Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense por una ’obra audaz e inventiva’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense por una ’obra audaz e inventiva’
    Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 por una obra audaz que combina poesía, traducción y tradición clásica con nuevas formas literarias. VANGUARDIA/ARCHIVO

La escritora canadiense Anne Carson recibió el Nobel de Literatura 2026 por una obra que mezcla poesía, traducción y estudios clásicos

La escritora canadiense Anne Carson fue reconocida este 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2026, por una trayectoria que ha llevado la poesía, la traducción, el ensayo y los estudios clásicos hacia nuevas formas de expresión.

La Academia Sueca destacó su “obra audaz e inventiva” y señaló que Carson mantiene un diálogo lúdico con la tradición clásica para crear nuevas posibilidades dentro de la literatura contemporánea. El anuncio fue realizado en Estocolmo y convirtió a la autora en la nueva laureada del máximo reconocimiento literario.

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Carson desarrolló buena parte de su carrera alrededor de las lenguas clásicas. En 1981 publicó su tesis doctoral, Odi et Amo Ergo Sum, y posteriormente combinó su trabajo como escritora con la traducción y la enseñanza universitaria.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/el-nobel-de-literatura-se-otorga-este-jueves-podria-ganarlo-cristina-rivera-garza-GA23986415

UNA OBRA MARCADA POR LOS CLÁSICOS Y LA EXPERIMENTACIÓN

El Comité Nobel identificó en la obra de Carson un punto de encuentro entre la precisión del filólogo y la búsqueda del poeta. La autora ha explicado que la etimología de las palabras representa uno de los puntos de partida de su trabajo.

Entre sus traducciones del griego clásico se encuentran Si no, invierno, publicado en 2002 a partir de fragmentos de Safo, además de versiones de Electra y Antígona, de Sófocles, y Las bacantes, de Eurípides. Su acercamiento a estos textos no se limita a trasladarlos de un idioma a otro, sino que los convierte en materia para nuevas exploraciones literarias.

En Eros, el agridulce (1986), Carson reflexionó sobre el deseo a partir de una expresión de Safo que relaciona el dolor con la dulzura. La escritora definió su método como una “visión estereoscópica” que permite sostener “dos perspectivas a la vez”.

DE AUTOBIOGRAFÍA DE ROJO A NOX

Durante la década de 1990, Carson consolidó una escritura difícil de encasillar. Vidrio, ironía y Dios (1995) incluyó “El ensayo de vidrio”, un extenso poema sobre el duelo y el amor no correspondido que establece un vínculo con la obra de Emily Brontë.

Tres años después publicó Autobiografía de rojo: una novela en verso, donde retomó materiales del poeta griego Estesícoro y la historia de Gerión, un monstruo alado rojo derrotado por Heracles. Carson transformó el mito en el relato de un joven que atraviesa una historia de amor y destrucción.

En 2001 llegó La belleza del marido: un ensayo ficticio en 29 tangos, construido alrededor de una relación marcada por el engaño. Cada episodio comienza con versos de John Keats. Más tarde, en Nox (2010), Carson abordó la muerte de su hermano Michael mediante fotografías, cartas, textos y una traducción de la elegía 101 de Catulo.

DATOS CURIOSOS

· Nació en Toronto: Anne Carson nació en Canadá en 1950 y desarrolló una carrera vinculada tanto a la literatura como a los estudios clásicos.

· Una obra poco convencional: Nox fue concebido como una caja que contiene un largo pliego desplegable con fotografías, cartas, textos y traducciones.

· Libros sin orden fijo: Flotador (2016) está integrado por 22 cuadernos que pueden leerse en cualquier orden.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/otorgan-premio-nobel-de-quimica-2026-a-henri-kagan-y-kenso-soai-pioneros-de-la-sintesis-organica-asimetrica-JP23970786

· Cruza distintas disciplinas: Carson también ha colaborado con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y teatro.

· Un Nobel de 12 millones de coronas: El premio está acompañado por una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1.2 millones de dólares.

La Academia Sueca reconoció así una trayectoria construida alrededor de la experimentación y de la relación entre los textos antiguos y las formas literarias actuales. Su obra, que transita entre poesía, ensayo, traducción y otros lenguajes artísticos, fue la base para otorgarle el Nobel de Literatura 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Literatura
Premios Nobel

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
El gasto en alquiler ha aumentado considerablemente en la última década, de acuerdo con datos del Inegi.

Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!
Varias prisiones estatales recibieron calificaciones reprobatorias en materia de derechos humanos.

Reprueban prisiones en Coahuila en Derechos Humanos: detectan sobrepoblación y hacinamiento
Tanto la producción como la exportación de vehículos registraron caídas drásticas en septiembre.

Detectan tres factores en caída de 12% en exportaciones automotrices

El martinete es uno de los castigos más riesgosos de la lucha libre, debido a que una ejecución incorrecta puede ocasionar lesiones graves en el cuello y la columna vertebral.

¿Qué es el martinete? La peligrosa llave que Hijo de Fishman habría aplicado al Búho Pineda y por qué está prohibida
true

Instauró la 4T un reino de impunidad

true

La importancia de ‘El Tanque’... ¿una bala de plata contra el obradorismo?

Hace unos días se dio a conocer que el pronóstico para el cierre del año, en condiciones ideales, es que Coahuila producirá más de 20 millones de dólares en autopartes.

Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes
No hacerlo puede generar una multa inicial de 2,346 pesos y, si persiste el incumplimiento, una sanción de hasta 9,384.80 pesos.

¿Tienes auto? Este trámite vence el 31 de octubre y la multa puede superar los 9 mil pesos