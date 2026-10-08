Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense por una ’obra audaz e inventiva’

La Academia Sueca destacó su “obra audaz e inventiva” y señaló que Carson mantiene un diálogo lúdico con la tradición clásica para crear nuevas posibilidades dentro de la literatura contemporánea. El anuncio fue realizado en Estocolmo y convirtió a la autora en la nueva laureada del máximo reconocimiento literario.

La escritora canadiense Anne Carson fue reconocida este 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2026 , por una trayectoria que ha llevado la poesía, la traducción, el ensayo y los estudios clásicos hacia nuevas formas de expresión.

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950 , Carson desarrolló buena parte de su carrera alrededor de las lenguas clásicas. En 1981 publicó su tesis doctoral, Odi et Amo Ergo Sum , y posteriormente combinó su trabajo como escritora con la traducción y la enseñanza universitaria.

UNA OBRA MARCADA POR LOS CLÁSICOS Y LA EXPERIMENTACIÓN

El Comité Nobel identificó en la obra de Carson un punto de encuentro entre la precisión del filólogo y la búsqueda del poeta. La autora ha explicado que la etimología de las palabras representa uno de los puntos de partida de su trabajo.

Entre sus traducciones del griego clásico se encuentran Si no, invierno, publicado en 2002 a partir de fragmentos de Safo, además de versiones de Electra y Antígona, de Sófocles, y Las bacantes, de Eurípides. Su acercamiento a estos textos no se limita a trasladarlos de un idioma a otro, sino que los convierte en materia para nuevas exploraciones literarias.

En Eros, el agridulce (1986), Carson reflexionó sobre el deseo a partir de una expresión de Safo que relaciona el dolor con la dulzura. La escritora definió su método como una “visión estereoscópica” que permite sostener “dos perspectivas a la vez”.

DE AUTOBIOGRAFÍA DE ROJO A NOX

Durante la década de 1990, Carson consolidó una escritura difícil de encasillar. Vidrio, ironía y Dios (1995) incluyó “El ensayo de vidrio”, un extenso poema sobre el duelo y el amor no correspondido que establece un vínculo con la obra de Emily Brontë.

Tres años después publicó Autobiografía de rojo: una novela en verso, donde retomó materiales del poeta griego Estesícoro y la historia de Gerión, un monstruo alado rojo derrotado por Heracles. Carson transformó el mito en el relato de un joven que atraviesa una historia de amor y destrucción.

En 2001 llegó La belleza del marido: un ensayo ficticio en 29 tangos, construido alrededor de una relación marcada por el engaño. Cada episodio comienza con versos de John Keats. Más tarde, en Nox (2010), Carson abordó la muerte de su hermano Michael mediante fotografías, cartas, textos y una traducción de la elegía 101 de Catulo.

DATOS CURIOSOS

· Nació en Toronto: Anne Carson nació en Canadá en 1950 y desarrolló una carrera vinculada tanto a la literatura como a los estudios clásicos.

· Una obra poco convencional: Nox fue concebido como una caja que contiene un largo pliego desplegable con fotografías, cartas, textos y traducciones.

· Libros sin orden fijo: Flotador (2016) está integrado por 22 cuadernos que pueden leerse en cualquier orden.