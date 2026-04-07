No pudo Pam Bondi procesar a los rivales de Trump. ¿Cambiará algo un nuevo secretario de Justicia?

WASHINGTON- La exsecretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, se quedó sin trabajo después de que no lograra presentar casos penales contra los enemigos políticos del presidente Donald Trump. Pero no hay garantía de que su sucesor vaya a tener más éxito a la hora de apaciguar al presidente.

Durante el último año, el Departamento de Justicia de Bondi se topó con la resistencia de jueces, jurados investigadores y sus propios empleados al intentar establecer que los diferentes adversarios de Trump habían presentado una conducta delictiva. Un nuevo secretario de Justicia se enfrentará no solo a la exigencia de Trump de impulsar procesamientos con fines políticos, una constante que se remonta a su primer mandato en la Casa Blanca, sino también al mismo sistema judicial escéptico y a obstáculos fácticos y legales que han frenado los esfuerzos por obtener los resultados buscados. “Al final del día, no es como si hubiera habido algunos pasos mágicos que Pam Bondi pudiera haber dado para hacer que casos malos parecieran buenos ante jurados investigadores o jueces”, dijo en un correo electrónico Peter Keisler, ex secretario de Justicia interino en el gobierno del presidente George W. Bush. “El problema es que el presidente exige que se presenten acusaciones cuando no hay pruebas ni una teoría jurídica válida. Un nuevo fiscal general no cambiará eso”. Bondi fue la más reciente secretaria de Justicia a la que Trump presionó para satisfacer sus exigencias de lealtad y su deseo de represalias. En su primer mandato, el presidente pidió que Jeff Sessions investigara a la demócrata Hillary Clinton y finalmente lo apartó por haberse recusado de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones. Amonestó a otro secretario de Justicia, William Barr, por negarse a respaldar sus falsas afirmaciones de fraude electoral en la contienda de 2020. Barr renunció poco después.

Bondi llegó al Departamento de Justicia hace 14 meses, aparentemente decidida a mantenerse en la gracia de Trump, a diferencia de sus predecesores, colmándolo de elogios, ofreciéndole un apoyo incondicional y emprendiendo investigaciones contra demócratas y adversarios del presidente, incluso en medio de preocupaciones de fiscales de carrera sobre la suficiencia de las pruebas. En septiembre pasado, días después de que Trump instara a Bondi por redes sociales a procesar al exdirector del FBI James Comey y a la fiscal general de Nueva York Letitia James, el Departamento de Justicia hizo precisamente eso y consiguió acusaciones formales en Virginia. Pero el triunfo duró poco: un juez desestimó los casos semanas después al concluir que la fiscal que los presentó, Lindsey Halligan, había sido nombrada ilegalmente. Desde entonces, varios jurados investigadores se han negado a presentar nuevos cargos por fraude hipotecario contra James, y el caso de Comey está empantanado en una espinosa disputa probatoria y en preocupaciones sobre el plazo de prescripción. Comey y James han negado enérgicamente cualquier irregularidad y han dicho que los casos en su contra están motivados políticamente.

Desde entonces, un jurado investigador federal en Washington se negó a emitir una acusación formal contra legisladores demócratas en relación con un video en el que instaban a miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos a resistir “órdenes ilegales”. Y un juez federal anuló citaciones del Departamento de Justicia emitidas a la Reserva Federal como parte de una investigación sobre el testimonio que el presidente del organismo, Jerome Powell, presentó en junio pasado acerca de una renovación de edificio de 2.500 millones de dólares. El juez, James Boasberg, afirmó que el gobierno ha “presentado esencialmente cero pruebas para sospechar que el presidente Powell haya cometido un delito” y calificó sus justificaciones para las citaciones como un pretexto “endeble y sin sustento” para obligar a Powell a recortar las tasas de interés. Posteriormente, un fiscal del caso admitió ante el tribunal que la investigación no había encontrado evidencia de un delito.