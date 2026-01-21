Entrega de 37 capos a EU es un logro de Donald Trump: fiscal Pam Bondi

Internacional
/ 21 enero 2026
    Entrega de 37 capos a EU es un logro de Donald Trump: fiscal Pam Bondi
    Bondi reconoció la colaboración con el gobierno mexicano en materia de seguridad. FOTO: AP

La funcionaria aseguró que los criminales enviados pagarán por los crímenes que cometieron contra estadounidenses

El traslado a Estados Unidos de 37 presuntos miembros de cárteles del narcotráfico mexicanos fue un logro del presidente Donald Trump en su misión de desmantelar a las organizaciones del crimen organizado, dijo la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

El gobierno estadounidense dio a conocer la lista completa de las personas que fueron trasladadas de México a Estados Unidos, entre los cuales está Pedro Insunza, “El Señor de la Silla”, uno de los primeros capos a los que la administración Trump fincó cargos por narcoterrorismo en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Fue decisión soberana’... Sheinbaum descarta acuerdo con Trump por entrega de 37 narcos a EU

“Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, dijo Bondi este miércoles.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y garantizaremos una justicia rápida e integral para los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que durante años han estado atacando al pueblo estadounidense”.

Junto con los nombres que el gobierno mexicano dio a conocer de capos que fueron llevados a Estados Unidos, hay dos cuya identidad se mantiene anónimo, aunque Bondi dijo que uno de ellos enfrenta cargos en el estado de Arizona y el otro en el Distrito Oeste de Texas.

El martes, 37 presuntos integrantes de grupos del crimen organizado en México fueron trasladados a territorio estadounidense, con lo que ya suman 92 capos mexicanos que han sido entregados al gobierno estadounidense en tres procesos diferentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la entrega no forma parte de un acuerdo con el presidente Donald Trump en la última conversación telefónica que sostuvieron, sino que fue a solicitud del Departamento de Justicia Estadounidense.

