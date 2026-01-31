No te dejes engañar, es falso que Nicolás Maduro haya muerto

BOGOTÁ- El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha fallecido, pese a que así lo afirman recientes mensajes difundidos en redes sociales. Ninguna autoridad estadounidense ni venezolana ha informado sobre la muerte del líder chavista.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp sobre la supuesta muerte de Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero por las fuerzas de EE.UU. en Caracas y trasladado a ese país, donde está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

TE PUEDE INTERESAR: Quiere la CIA establecer una presencia permanente de EU en Venezuela, según CNN

“Venezuela esta de luto, el preseidente M4duro acaba de f4ll3ser (sic)” señala una publicación distribuida en Threads que comparte una fotografía del político con un lazo de luto.

El mismo mensaje circula en redes sociales como Facebook.

Una afirmación sin rastros

Ni el Gobierno estadounidense ni el venezolano han anunciado el deceso de Maduro, una afirmación de la que tampoco hay rastros en medios de comunicación fiables. Además, no hay alarmas sobre el estado de salud del político en recientes reportes emitidos por su círculo cercano.

En primer lugar, una revisión en la sección de noticias de la página web de la Casa Blanca confirma que en ningún momento se informó de la muerte del político venezolano, quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York.Dicha información tampoco aparece registrada en el reporte de reclusos fallecidos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tampoco ha anunciado el supuesto fallecimiento de Maduro, como lo prueba una búsqueda avanzada en línea y una revisión de sus redes sociales.

Por otro lado, ningún medio de comunicación ha informado sobre este supuesto suceso, según confirma una búsqueda en línea con palabras clave y una consulta en los archivos de la Agencia EFE.

En un video publicado el pasado 26 de febrero en la cuenta de Facebook del ministro para las Comunas de Venezuela, el chavista Ángel Prado, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que «el presidente está bien, está fuerte, está animado».En conclusión, es falso que el capturado presidente venezolano Nicolás Maduro haya fallecido al 30 de enero de 2026. No existen anuncios oficiales sobre su muerte y ningún medio de comunicación ha informado sobre ello.

Fuentes:

Búsqueda en la página web de la Casa Blanca.

Reporte de reclusos fallecidos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Búsqueda avanzada en línea.

Redes sociales de Delcy Rodríguez (1,2,3).

Video publicado en Facebook por Ángel Prado.

Informaciones de EFE.