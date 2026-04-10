El papa intensifica sus críticas a la guerra en Irán y declara ‘Dios no bendice ningún conflicto’

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Internacional
/ 10 abril 2026
    El papa intensifica sus críticas a la guerra en Irán y declara ‘Dios no bendice ningún conflicto’
    El papa León XIV se pronunció en contra de la declaración de Donald Trump sobre aniquilar la civilización iraní y lo consideró “verdaderamente inaceptable”. AP

‘Quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas’, sentenció el papa en redes sociales

El papa León XIV intensificó el viernes su condena de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, al afirmar que “Dios no bendice ningún conflicto” y, desde luego, no se pone del lado de quienes lanzan bombas.

León habló durante una reunión de los principales obispos de la Iglesia católica caldea en Irak, una iglesia católica de rito oriental cuyos clérigos viajaron a Roma para elegir a un nuevo patriarca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/un-presidente-y-un-papa-los-dos-estadounidenses-mas-influyentes-discrepan-sobre-iran-GD19925939

El pontífice les dijo que eran signos de esperanza en un “mundo marcado por violencias absurdas e inhumanas”, especialmente en las tierras del cristianismo primitivo que han sido profanadas “por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración por la vida de las personas”.

León les dijo que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente, y los instó a “proclamar claramente que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas”.

Para reforzar el mensaje, el Vaticano publicó la cita en la cuenta oficial de León @Pontifex en X.

EL PAPA MANTIENE SUS CRÍTICAS A LA GUERRA

Los líderes han utilizado la religión para justificar sus acciones en la guerra. Funcionarios de Estados Unidos y, especialmente, el secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para justificar el conflicto y presentar a Estados Unidos como una nación cristiana que intenta derrotar a sus enemigos.

Tras emitir llamados moderados a la paz y al diálogo durante las primeras semanas del conflicto, León intensificó sus críticas al gobierno de Trump a partir del Domingo de Ramos, cuando dijo que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.

Esta semana, afirmó que la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar la civilización iraní era “verdaderamente inaceptable” y pidió que prevalezca el diálogo.

El Vaticano está particularmente preocupado por el desbordamiento de la guerra de Israel contra Hezbollah en Líbano, dada la difícil situación de las comunidades cristianas en el sur.

El papa presidirá el sábado una vigilia especial de oración por la paz en la Basílica de San Pedro. La vigilia se organizó antes del anuncio de conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, cuyo inicio está previsto para el sábado en Pakistán.

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Pese al tono cada vez más crítico del papa, la Santa Sede y el gobierno de Estados Unidos parecieron ansiosos el viernes por contener las insinuaciones de un deterioro en las relaciones. Esas insinuaciones se vieron alimentadas esta semana por un reporte periodístico sobre una reunión supuestamente tensa, sostenida en enero entre el Pentágono y el embajador saliente del Vaticano en Washington, el cardenal Christophe Pierre.

La reunión del 22 de enero ocurrió mucho antes de la guerra, pero después de que León, nacido en Chicago, hubiera emitido una crítica contundente, aunque velada, a la intervención militar de Estados Unidos en un importante discurso de política exterior dirigido a diplomáticos acreditados ante la Santa Sede.

En un inusual comentario oficial sobre un reporte de prensa, el Vaticano indicó el viernes que la asistencia de Pierre a la reunión en el Pentágono formaba parte de sus “deberes habituales y brindó una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés mutuo”. La insinuación de que la reunión fue áspera “no corresponde a la verdad de ninguna manera”, se indica en el comunicado.

La Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede agradeció rápidamente al Vaticano por su declaración.

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