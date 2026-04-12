Trump arremete contra el papa León XIV, ampliando la disputa entre ambos por guerra en Irán

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Internacional
/ 12 abril 2026
    Trump arremete contra el papa León XIV, ampliando la disputa entre ambos por guerra en Irán
    El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, Maryland, tras su regreso de Miami. AP

El presidente de EU dijo que no puede estar de acuerdo con un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear

El presidente Donald Trump criticó al papa León XIV en redes sociales el domingo y afirmó que el primer papa estadounidense debería “dejar de complacer a la Izquierda Radical”.

Fue una arremetida extraordinaria contra el líder mundial de la Iglesia católica, que agravó una disputa que comenzó por la guerra en Irán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/suben-precios-de-petroleo-tras-anuncio-de-eu-de-que-bloqueara-puertos-iranies-FH19965891

”El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente en redes sociales. “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Poco después, habló con reporteros luego que el Air Force One aterrizó fuera de Washington procedente de Florida.

“No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear”, dijo Trump.

”Es una persona muy liberal”, añadió Trump sobre León. “No soy fan del papa León”.

La publicación de Trump se produjo después que León denunciara el sábado la “ilusión de omnipotencia” que está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigiera que los mandatarios se detengan y negocien la paz.

León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

El papa no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump en su oración. Pero el tono y el mensaje de León XIV parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

León tiene previsto partir el lunes para un viaje de 11 días a África.

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