¡Noo, los Labubu! Reportan robo de 7 mil dólares invertidos en los famosos muñecos, en Los Ángeles

Las cámaras de seguridad registraron a los sospechosos, vestidos con sudaderas y mascarillas , forzando la entrada y sacando cajas enteras en cuestión de minutos.

“Todavía estamos en shock” , publicó la tienda en Instagram , agregando: “Nuestro inventario fue vaciado, la tienda quedó destrozada y todavía estamos tratando de procesar lo ocurrido. Pedimos a la comunidad que comparta la información y colabore para dar con los responsables”, de acuerdo con NBC News.

Cuatro hombres enmascarados irrumpieron en el local, vaciaron su inventario y destrozaron el establecimiento, confirmó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Más de siete mil dólares en mercancía, incluidos los codiciados muñecos Labubu , fueron robados de la tienda de coleccionables One Stop Sales en La Puente, ubicada al este de Los Ángeles, Caifornia , durante la madrugada del miércoles 6 de agosto.

One Stop Sales se había convertido en un punto de referencia para coleccionistas gracias a su surtido de Labubus, figuras con aspecto de gremlin y dientes prominentes, creadas por el artista hongkonés Kasing Lung y producidas por Pop Mart .

Según las autoridades, utilizaron una Toyota Tacoma robada para embestir uno de los accesos; el vehículo fue recuperado poco después, pero no hay detenidos ni datos sobre la identidad de los involucrados.

Estos muñecos se venden también en formato de “caja sorpresa” o blind box ha incentivado el coleccionismo, elevando el valor de piezas exclusivas hasta quinientos dólares en el mercado de reventa.

El caso ha despertado solidaridad entre clientes y aficionados, quienes han compartido el llamado de la tienda para ayudar a identificar a los responsables y localizar la mercancía robada. La tienda permanece cerrada mientras la policía revisa las grabaciones para avanzar en la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

¿CÓMO SABER SI UN ‘LABUBU’ ES ORIGINAL?

1. Revisa la tienda o plataforma de compra: Asegúrate de comprar en sitios oficiales o distribuidores autorizados. Para esto, debes saber que las figuras se venden principalmente en Pop Mart, entre otros sitios web.

2. Etiqueta o Certificado de Autenticidad: Los productos originales de ‘Labubu’ suelen tener una etiqueta o certificado de autenticidad que certifica que son oficiales. Esta etiqueta puede estar en el empaque o adherida al muñeco. Verifica si hay una etiqueta que indique que es un producto oficial.

3. Calidad de los materiales: Los productos originales de ‘Labubu’ suelen ser de alta calidad. Esto significa que los materiales (como tela, costuras y detalles) serán duraderos y bien hechos. Si el muñeco se siente barato o tiene costuras mal hechas, podría ser una copia.

4. Detalles y diseño: Los ‘Labubus’ originales tienen un diseño muy cuidado y específico, con detalles únicos. Si el muñeco que compraste tiene detalles extraños, colores diferentes o una forma que no coincide con los diseños oficiales, es probable que no sea original.

5. Precio: Si el precio de tu ‘Labubu’ es demasiado barato en comparación con lo que normalmente cuesta en tiendas oficiales, es una señal de alerta. Los productos originales suelen tener un precio constante y razonable que refleja su calidad.

6. Comparar con imágenes oficiales: Busca imágenes del ‘Labubu’ oficial en las redes sociales del creador (como Instagram) o en su sitio web. Compara el muñeco que tienes con las imágenes oficiales. Los originales tendrán una uniformidad en sus diseños y acabados.

7. Venta en sitios de confianza: Si lo compraste en sitios como Etsy, eBay o Amazon, asegúrate de verificar las valoraciones del vendedor y que tengan reseñas de otros compradores satisfechos. Los productos de segunda mano pueden ser una opción, pero también asegúrate de que se trate de un artículo auténtico.

(Con información de medios)