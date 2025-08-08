¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, informó una nueva actualización para los solicitantes de visas; ya que el próximo 2 de septiembre entrará en vigor un cambio que implica a personas exentas a la entrevista consular. Es decir, solicitantes de visa no inmigrante deberán realizar una entrevista presencial, eliminando así muchas de las exenciones que se implementaron en años recientes, incluyendo niños menores de 14 años y adultos mayores de 79 años de edad. “Los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular. Los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona caso por caso”, indicó la Embajada. Fue a través de un comunicado que la Embajada informó reforzar “la revisión presencial y los controles de seguridad en el proceso de visado”, informando el regreso del procedimiento previo a la pandemia. Anteriormente, la política permitía que menores de 14 años y mayores de 79 años estaban exentos de entrevista presencial, pero ahora la disposición queda eliminada. TE PUEDE INTERESAR: Estas nacionalidades no tendrán que pagar la fianza de hasta $15,000 dólares por la visa de EU

¿QUIÉN NO HARÁ ENTREVISTA CONSULAR? Por otro lado, quienes podrán ahorrarse la entrevista consular son aquellos que deseen renovar su visa de turista con validez de 10 años, siempre y cuando lo hagan dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento y hayan sido mayores de edad al momento de haber obtenido por primera vez el documento. También, estarán exentos solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1, excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados. Este tipo de visas se conceden a personal diplomático, altos funcionarios y militares, así como a miembros de su familia. El beneficio también aplicará para la renovación de visas B-1, B-2 o B1/B2 y de la Border Crossing Card/Foil para nacionales mexicanos, siempre y cuando cumplan con: - Solicitud de renovación realizada en los primeros 12 meses, tras el vencimiento de la visa anterior; - El solicitante debe haber tenido al menos 18 años al obtener la visa previa; - Debe hacerse desde el país de nacionalidad o residencia del solicitante; - Historial de visado no debe incluir rechazos, salvo que estos se hayan superado o eximido posteriormente; - No debe haber antecedentes ni factores de inelegibilidad detectados. No obstante, la autoridad consular se reserva la facultad de requerir una entrevista presencial en cualquier momento, incluso si el solicitante cumple con requisitos de exención El Departamento de Estado justificó la medida al señalar la necesidad de fortalecer los “controles de seguridad y la verificación presencial de los solicitantes”. TE PUEDE INTERESAR: Visas de trabajo para Estados Unidos: Estos son los requisitos y precios actuales ¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR? Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos. Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo. - Visa de tipo oficial y diplomática (A/G); - Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D); - Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1); - Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante; - Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2); - Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1); - Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4); - Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R); - Visa de prensa y medios (I); - Visa de visitante de intercambio (J1); - Visa de atletas, artistas, animadores (P); - Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L); - Visa para personas con habilidades extraordinarias (O); - Visa para programas de intercambio cultural (Q); - Visa para trabajadores religiosos (R); - Visa de tratamiento médico (B-2); - Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD).

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA? Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares. La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólare. La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida. Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años. Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión. TE PUEDE INTERESAR: Nuevos detalles sobre el aumento de $250 dólares a la visa: ¿en qué momento se pagará el monto? ¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO? Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas. Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista. En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago. ¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE? El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso. Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire. ¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR? Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema. NUEVAS FORMA DE PAGO A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud. Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en: - Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío); - Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales. Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío. TE PUEDE INTERESAR: Embajada de EU en México cambia el método de entrega de visas