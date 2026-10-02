Nueva York evaluará ley de agresión sexual tras caso ‘los 7 de Cornell’; Universidad dice respaldar reforma

El presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl Heastie, informó de la creación de un grupo de legisladores para revisar las leyes vigentes del estado sobre agresión sexual, tras la denuncia de una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en la Universidad de Cornell y que está siendo investigada por las autoridades. “Las denuncias provenientes de la Universidad de Cornell son verdaderamente espeluznantes”, indicó el líder demócrata en un comunicado. El grupo de trabajo, integrado por 14 asambleístas, tendrá la tarea de identificar posibles problemas y elaborar recomendaciones legislativas para el presidente de la Asamblea y la Conferencia de la Mayoría antes de que finalice el año, con el objetivo de que puedan ser consideradas durante la sesión legislativa de 2027, explicó Heastie. Heastie destacó que el grupo de trabajo cuenta con una amplia variedad de experiencias y puntos de vista y expresó su confianza en que sus integrantes estudiarán detenidamente cómo avanzar para garantizar que las leyes de Nueva York sean “lo más sólidas posible”. “Queremos hacer todo lo posible para garantizar que las víctimas de agresión sexual reciban justicia”, afirmó el líder de la Asamblea.

BUSCAN CERRAR EL VACÍO LEGAL La propuesta en el Senado Estatal busca cerrar el vacío legal, para prohibir que los acusados de un delito sexual puedan librarse de los cargos alegando que la víctima consumió sustancias por decisión propia, así como ampliar la consideración de incapacitación a los casos en los que una persona no pueda controlar su propia conducta, con independencia de si la sustancia fue suministrada con o sin su consentimiento. Además, la reforma castiga al agresor cuando este sea consciente de que la persona se encontraba incapacitada por el consumo de sustancias. La propuesta, introducida por el asambleísta demócrata Jeffrey Dinowitz, se encuentra aún en los primeros estadios, pero podría recibir un impulso tras la indignación generalizada por el caso. GOBERNADORA DEFENDIÓ QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE CAMBIAR LA LEY La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reclamó una “revisión transparente e independiente” de la respuesta inicial de Cornell a las alegaciones de la víctima, tras lo que la fiscal general del estado, Letitia James, dijo que iba a abrir una investigación. En una rueda de prensa previa, Hochul defendió que ha llegado el momento de cambiar la ley estatal sobre agresión sexual, que no considera incapacitadas a las personas que quedan intoxicadas tras consumir voluntariamente alcohol o drogas. “La intoxicación voluntaria no justifica la agresión sexual ni la violación en grupo. Punto”, aseveró. Actualmente, el Código Penal neoyorquino califica como persona “incapacitada mentalmente” a aquella que no puede controlar su conducta debido a la influencia de cualquier sustancia “administrada sin su consentimiento” o por cualquier otro acto “sin su consentimiento”. En este caso, si una persona queda incapacitada tras consumir voluntariamente una sustancia, la ley no considera que esté incapacitada para prestar o negar su consentimiento en un caso de violación, pese a que pueda encontrarse en ese estado como consecuencia del consumo. “Si alguien está demasiado intoxicado para dar su consentimiento, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol”, defendió la gobernadora.

UNIVERSIDAD DE CORNELL AFIRMA QUE APOYA LA INICIATIVA La Universidad de Cornell aseguró este viernes que apoya las iniciativas para reformar la ley de delitos sexuales del estado de Nueva York, respaldadas por la gobernadora Kathy Hochul. Un portavoz de la universidad aseguró en un comunicado recogido por varios medios que el centro apoya “plenamente” las iniciativas, minutos después de que la gobernadora llamara a acelerar el cambio legislativo. Cornell respaldó también el nombramiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial del caso de la joven que alegó haber sido violada por varios estudiantes en una casa de fraternidad y que ha denunciado que la universidad no hizo lo correcto, y reafirmó su compromiso a realizar “una revisión externa independiente de todos los aspectos” CASO DELITO SEXUAL EN UNIVERSIDAD DE CORNELL La indignación por la presunta violación aumentó este miércoles tras conocerse que la víctima denunció desde el primer momento haber sido “coaccionada” y “violada”. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, denunció haber sido violada por siete miembros de una fraternidad en 2024 y presentó en septiembre una demanda contra ellos, la fraternidad y la universidad, tras lo que la Fiscalía reabrió una investigación que inicialmente había archivado por falta de pruebas. La víctima denunció inicialmente el abuso ante la policía de la universidad y varios medios, entre ellos CBS, accedieron a la transcripción de su relato, en el que admite no recordar partes de la noche porque consumió alcohol y drogas, pero declara que fue “golpeada físicamente” y “violada”. “Puedo decir con seguridad al 100% que fui violada”, indicó la víctima, que tenía 20 años, a la policía de la institución al denunciar los hechos a lo largo de dos jornadas de entrevistas el 14 y 15 de noviembre de 2024, unas tres semanas después del incidente, según CBS.

La víctima denunció que Cornell, una universidad de élite, hizo una investigación deficiente en la que sólo fueron expulsados dos de los presuntos agresores y a los otros les ofreció medidas de “mitigación” como escribir un ensayo, mientras ella dejó sus estudios y no recuperó el dinero de la matrícula. Los presuntos agresores han sido apodados “Los 7 de Cornell” en medio del escarnio público liderado por un exguionista de la serie “South Park”, Toby Morton, que ha creado una web donde expone sus identidades, mientras numerosas figuras públicas han expresado indignación en sus redes sociales. (Con información de EFE)