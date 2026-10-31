Nuevas protestas arrecian en Europa contra el costo de vida y deterioro de la educación

Se desplegaron unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país, y las marchas de París fueron trasladadas a las afueras de la capital. También se reportaron manifestaciones encabezadas por jóvenes en Alemania e Italia.

Cientos de miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles de toda Francia el sábado en el tercer fin de semana consecutivo de protestas por el costo de vida y la educación.

El gobierno de Francia estimó que 320.000 personas protestaron en todo el país el sábado, menos que en protestas anteriores pero aun así una participación significativa. Las protestas masivas del 17 de octubre, que degeneraron en algunos de los peores disturbios en años, congregaron a más de 500.000 personas en toda Francia, y las manifestaciones del 24 de octubre reunieron a 410.000, según estimaciones del gobierno. Las estimaciones de asistencia de los organizadores son mucho más altas.

Las autoridades en Francia reportaron hasta ahora unos 300 arrestos en todo el país —menos que los 800 registrados a la misma hora la semana pasada.

El ministro de Interior de Francia, Laurent Nuñez, advirtió de un “riesgo muy alto” de desórdenes, especialmente al caer la noche en Halloween. La policía había detenido a miles de personas tras los disturbios y saqueos que empañaron las marchas de protesta, en gran medida pacíficas, los dos sábados anteriores.

En Porte de Bagnolet, en el extremo oriental de París, miles de personas se reunieron detrás de una fila de estudiantes que encabezaban la marcha tomados de la mano. Agentes de seguridad de la CGT, uno de los sindicatos más grandes de Francia, vigilaban al frente de la concentración, mientras la policía se agrupaba en calles laterales.

El Ministerio del Interior calculó que, de las 320.000 personas que protestaron el sábado, unas 70.000 acudieron a la principal protesta en París, que la policía sacó del centro de la ciudad para reducir el riesgo de desórdenes en torno a edificios gubernamentales y sitios turísticos tras una batalla judicial de última hora.

Las quejas de los manifestantes son diversas. Cada grupo llevaba su propia pancarta: estudiantes de secundaria, activistas climáticos y personas indignadas por el costo de la vida.

En la multitud destacaban algunos disfraces de Halloween, entre ellos un Michael Jackson zombi de “Thriller”, un pirata y un Spider-Man. Los manifestantes esperaban con calma, coreando y cantando a través de megáfonos.

Corentin Cabreux, un estudiante de 21 años, se quejó de que vive en una residencia estudiantil estatal donde “hay manchas de humedad a lo largo de toda la parte inferior de mis paredes, se desprenden secciones enteras, cucarachas por todas partes, ratas”.

La multitud avanzó por los Boulevards des Maréchaux, el anillo de avenidas que bordea las afueras de París, en una marcha que fue alegre durante horas. Música tecno retumbaba desde altavoces, un pintor trabajando a lo largo del recorrido arrancó vítores de la multitud y algunos manifestantes salieron a pedir dulces. Un helicóptero policial sobrevolaba la zona mientras el sol se ponía lentamente sobre la ciudad.

Más tarde, estallaron enfrentamientos cerca de Porte de Charenton, donde terminó la marcha. Manifestantes lanzaron botellas de vidrio y fuegos artificiales contra la policía. Los agentes respondieron con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. Las explosiones resonaron por las calles y el humo llenó el aire al caer el anochecer.

Muchos manifestantes pacíficos se dieron la vuelta, tosiendo, con los ojos irritados y abandonaron la marcha; algunos se dispersaron hacia el cercano Bois de Vincennes, uno de los parques más grandes de París.

Anuncian toque de queda y otras medidas para evitar violencia

Las concentraciones comenzaron el mes pasado como un movimiento de estudiantes de secundaria que protestaban por edificios descuidados, la escasez de docentes y un sistema de admisión universitaria considerado injusto para los estudiantes desfavorecidos. Sindicatos y otros enojados con el presidente Emmanuel Macron se sumaron con una variedad de demandas.

Aunque la gran mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, grupos de alborotadores atacan de forma habitual a la policía con fuegos artificiales y proyectiles. Algunas protestas han degenerado en disturbios y saqueos, incluidos los del 17 de octubre, que parecieron tomar al gobierno por sorpresa. La policía ha respondido con gas lacrimógeno, granadas de dispersión, cañones de agua y otras tácticas que han provocado lesiones graves.

Macron sostuvo que las marchas se mantendrían alejadas de los centros urbanos para proteger los comercios. La policía prohibió también el acceso a la Plaza de la República y a Les Halles entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada tanto el sábado como el domingo.

Para los menores no acompañados se decretó un toque de queda independiente a partir de las 9 de la noche en las inmediaciones de los Campos Elíseos. Un tribunal de París suspendió el miércoles un toque de queda previo para menores por considerarlo una vulneración grave e ilegal de la libertad de movimiento.

También hay protestas en Alemania, Portugal y Holanda

En Alemania, una iniciativa juvenil llamada “Gen Z regelt” —que podría traducirse como “La Generación Z se encarga”— convocó movilizaciones en más de 30 ciudades “por la educación, la salud, la protección del clima y una vida asequible”, y contra el regreso del servicio militar obligatorio. Los organizadores aseguraron que decenas de miles participaron en las protestas en todo el país, pero no se dispuso de inmediato de cifras oficiales.

Jóvenes manifestantes también se reunieron el sábado por la tarde en la Puerta de Brandeburgo de Berlín, exigiendo más inversiones en educación y vivienda.

“Pedimos que se invierta más dinero en servicios sociales y educación, así como en la protección del clima —en resumen, en nuestro futuro—, porque somos quienes nos veremos afectados por esto durante más tiempo y quienes tendremos que vivir con ello”, declaró la estudiante de secundaria Lara Breitenbach.

Janelle Schulz, otra estudiante de secundaria de Berlín, insistió en que las autoridades deben invertir más dinero en educación.

“En mi escuela, el techo se está derrumbando por daños causados por el agua, no se hace nada al respecto, tenemos escasez de docentes, los baños están rotos”, indicó.

Más tarde el sábado, la policía frustró una marcha en la ciudad occidental de Colonia después de que manifestantes usaran pirotecnia, les lanzaran piedras y se cubrieran el rostro pese a una prohibición. La policía también utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes. En la ciudad norteña de Hamburgo, algunos manifestantes también dispararon cohetillos hacia la policía e incendiaron barricadas. La policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes en Hamburgo. En Fráncfort, manifestantes lanzaron piedras contra la policía, hiriendo a varios agentes, uno de ellos de gravedad, informó la fuerza.

En otras partes de Europa, la gente también protestó contra la crisis de vivienda y por un futuro mejor.

Miles de manifestantes, incluidas familias con niños pequeños, convergieron en el centro de Lisboa para protestar pacíficamente por la crisis de vivienda de Portugal, sosteniendo carteles que decían “Casas o fuego” y “No tenemos miedo”. Otros en la multitud alzaban pequeñas casas de cartón, mientras que algunos se disfrazaron por Halloween.

En La Haya, Holanda, hubo una fuerte presencia policial en y alrededor de la zona comercial del centro el sábado por la tarde tras llamados en internet a protestas, y temores de disturbios y saqueos. Sin embargo, había pocas señales de protestas y no se registraron grandes altercados hasta media tarde. La policía registró a algunos grupos de jóvenes vestidos de negro y comprobó sus identidades, informaron medios locales. Muchas tiendas de la ciudad también tapiaron sus ventanas como medida de precaución.