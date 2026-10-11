Nuevo ataque en Aeropuerto de Riad: misil impacta la Terminal 4 en Arabia Saudita

Un nuevo ataque con misiles impactó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita. El proyectil provocó incendios y daños materiales dentro de la zona de pasajeros este 11 de octubre.

Los rebeldes hutíes de Yemen son señalados como responsables de este bombardeo y de las agresiones continuas registradas durante la semana. La coalición internacional en la región calificó la acción como una grave violación contra la población civil.

UN NUEVO ATAQUE

Un bombardeo previo causó la muerte de al menos 12 personas y dejó a más de 300 heridas en las mismas instalaciones aeroportuarias. Entre las víctimas mortales se confirmaron ciudadanos de Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países.

Las nacionalidades de las víctimas fueron confirmadas por las autoridades de aviación civil, quienes precisaron que entre las muertes se encontraban 4 ciudadanos de Arabia Saudita, 2 de Bangladesh, 1 de Estados Unidos, 1 de Jordania, 1 de Palestina, 1 de Siria, 1 de Egipto y 1 de Sudán.

Las operaciones aéreas en Riad sufren severas interrupciones debido a la destrucción de infraestructura. Las aerolíneas procedieron a cancelar y desviar vuelos para proteger a los usuarios.