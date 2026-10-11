Nuevo ataque en Aeropuerto de Riad: misil impacta la Terminal 4 en Arabia Saudita

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    Nuevo ataque en Aeropuerto de Riad: misil impacta la Terminal 4 en Arabia Saudita
    Nuevo ataque con misiles a la Terminal 4 del Aeropuerto de Riad, Arabia Saudita. X

Las autoridades responsabilizan a los rebeldes hutíes tras una serie de agresiones recientes que ya dejan muertos, heridos y cancelaciones de vuelos.

Un nuevo ataque con misiles impactó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita. El proyectil provocó incendios y daños materiales dentro de la zona de pasajeros este 11 de octubre.

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Los rebeldes hutíes de Yemen son señalados como responsables de este bombardeo y de las agresiones continuas registradas durante la semana. La coalición internacional en la región calificó la acción como una grave violación contra la población civil.

UN NUEVO ATAQUE

Un bombardeo previo causó la muerte de al menos 12 personas y dejó a más de 300 heridas en las mismas instalaciones aeroportuarias. Entre las víctimas mortales se confirmaron ciudadanos de Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países.

Las nacionalidades de las víctimas fueron confirmadas por las autoridades de aviación civil, quienes precisaron que entre las muertes se encontraban 4 ciudadanos de Arabia Saudita, 2 de Bangladesh, 1 de Estados Unidos, 1 de Jordania, 1 de Palestina, 1 de Siria, 1 de Egipto y 1 de Sudán.

Las operaciones aéreas en Riad sufren severas interrupciones debido a la destrucción de infraestructura. Las aerolíneas procedieron a cancelar y desviar vuelos para proteger a los usuarios.

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LA POSICIÓN INTERNACIONAL Y LA DE ESTADOS UNIDOS

Gobiernos internacionales emitieron alertas de viaje urgentes para evitar vuelos o desplazamientos hacia Arabia Saudita. Países como Estados Unidos evalúan medidas militares de respuesta tras confirmarse el deceso de sus ciudadanos en la zona.

Asimismo, el gobierno de Trump confirmó la muerte del ciudadano estadounidense en los bombardeos, declarando que está en comunicación con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y evalúa si Estados Unidos intervendrá en incursiones militares conjuntas con la coalición saudí contra los rebeldes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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