Nuevo México reabrirá investigación sobre el rancho de Epstein en medio de campaña de presión

Internacional
/ 20 febrero 2026
    Nuevo México reabrirá investigación sobre el rancho de Epstein en medio de campaña de presión
    A principios de esta semana, la legislatura estatal de Nuevo México aprobó la formación de una “comisión de la verdad” sobre Epstein para examinar lo ocurrido en el rancho de 7,560 acres, que nunca se registró en ese momento. AP

Una investigación criminal examinará el papel que pudo haber tenido el rancho Zorro en el plan de tráfico de un financiero caído en desgracia

Nuevo México reabrirá su investigación sobre el rancho Zorro de Jeffrey Epstein en el estado luego de una campaña de presión pública para un recuento más completo del papel que jugó el lugar en la conspiración de tráfico sexual del difunto financiero.

“Tras revisar la información publicada recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal general Raúl Torrez ordenó que se reabra la investigación criminal sobre las acusaciones de actividad ilegal en el Zorro Ranch de Jeffrey Epstein”, publicó en línea el jueves el Departamento de Justicia de Nuevo México.

El departamento dijo que había cerrado su investigación previa en 2019 a pedido de los fiscales federales de Nueva York que manejaron la segunda investigación sobre el esquema de tráfico sexual de Epstein que finalmente condujo a su arresto.

El departamento dijo que “las revelaciones descritas en los archivos previamente sellados del FBI justifican un examen más profundo” y que “agentes especiales y fiscales del Departamento de Justicia de Nuevo México buscarán acceso inmediato al archivo completo y sin editar del caso federal”.

A principios de esta semana, la legislatura estatal de Nuevo México aprobó la formación de una “comisión de la verdad” sobre Epstein para examinar lo ocurrido en el rancho de 7,560 acres, que nunca se registró en ese momento. La comisión tiene la tarea de presentar un informe completo antes de fin de año.

El rancho Zorro fue una de varias propiedades donde se llevó a cabo la conspiración de tráfico sexual. Algunos acusadores han alegado que el rancho fue escenario de la trata de personas.

El Departamento de Justicia del estado de Nuevo México dijo que su renovada búsqueda “seguirá los hechos a donde sea que conduzcan, evaluará cuidadosamente las consideraciones jurisdiccionales y tomará las medidas de investigación apropiadas, incluida la recopilación y preservación de cualquier evidencia relevante que permanezca disponible”.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dio la bienvenida a ambas medidas de investigación que podrían brindar mayor responsabilidad a las víctimas de Epstein.

“Esta es una Legislatura que no tiene miedo de abordar cuestiones delicadas, en las que necesitamos mucho más trabajo del Departamento de Justicia de EE. UU., no menos”, dijo Lujan Grisham.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

