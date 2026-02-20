Alpinista es condenado de homicidio tras dejar a su novia en el pico más alto de Austria para buscar ayuda

Un alpinista aficionado ha sido declarado culpable de homicidio por negligencia grave por la muerte de su novia, a quien abandonó en el pico más alto de Austria después de que tuvieran problemas durante su escalada.

Thomas P, de 37 años, recibió una sentencia suspendida de cinco meses y una multa de 9.400 euros (8.200 libras esterlinas) por causar la muerte de Kerstin G en enero de 2025 por negligencia grave, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de tres años.

La larga audiencia de un día en un tribunal de Innsbruck, al oeste de Austria, atrajo la atención mundial de la comunidad de montañismo en un caso extremadamente raro de procesamiento por un incidente de escalada.

Los expertos afirman que el fallo sienta un precedente que podría influir en los estándares internacionales de responsabilidad en los deportes de montaña.

Thomas P, chef de Salzburgo, se declaró inocente y declaró ante el tribunal que lamentaba profundamente la muerte de su novia. Su abogado describió la muerte de la mujer de 33 años como un trágico accidente.

El tribunal escuchó que, tras una agotadora jornada de escalada en condiciones gélidas en enero de 2025, durante la cual la pareja se había retrasado considerablemente, Kerstin G. estaba agotada, sufría hipotermia y carecía de fuerzas para continuar. Se encontraban a unos 50 metros por debajo de la cima del Grossglockner cuando cayó la noche.

Thomas P dijo que la situación había sido “muy estresante”.

Dijo que había dejado a Kerstin G en una loma expuesta a fuertes vientos cuando fue a buscar ayuda. Declaró ante el tribunal que no podía explicar por qué no la había envuelto en la manta de emergencia que llevaba ni la había colocado en una bolsa de vivac. Cuando se recuperó su cuerpo posteriormente, los objetos se encontraron en su mochila.

Al prestar declaración, un agente de policía de servicio esa noche, que había llamado a Thomas P a su móvil a las 12.35 a. m., después de que un helicóptero hubiera despegado para vigilar a la pareja dos horas antes en medio de preocupaciones por su seguridad, dijo que el acusado le había dicho: “No necesitamos nada... todo está bien”.

El oficial le había aconsejado a Thomas P que la pareja siguiera adelante. La discusión terminó abruptamente. El oficial intentó llamarlo dos veces más para preguntar si necesitaban ayuda y le envió mensajes de texto, pero no recibió respuesta. Más tarde, las condiciones se volvieron demasiado peligrosas para que el helicóptero intentara el rescate.

El fiscal, Johann Frischmann, acusó al acusado de no estar a la altura de su papel “de facto” de líder del recorrido, debido a que era el escalador más experimentado.

Un testigo experto se refirió a las publicaciones en redes sociales del acusado, incluidos detalles de sus hazañas anteriores, como una de las pruebas de que Thomas P era un mejor montañista que su novia.

Los errores cometidos, según escuchó el tribunal, incluían no reconocer que Kerstin G llevaba el tipo de calzado inadecuado para el terreno, no tener en cuenta adecuadamente las condiciones climáticas para esa época del año y no regresar antes dadas las condiciones.

La fiscalía basó partes clave de sus acusaciones en un informe pericial que analizó los datos de los relojes inteligentes de ambos escaladores, los cuales documentaron un claro deterioro en su rendimiento físico.

Esto era evidente incluso antes de que el helicóptero policial sobrevolara la zona alrededor de las 22:00. El acusado no llamó a tiempo a los servicios de emergencia y reaccionó demasiado tarde a los intentos de rescate, afirmaron.

El patio estaba repleto de periodistas, habitantes locales y representantes de organizaciones de respuesta a emergencias de montaña de Austria y de otros lugares de Europa.

Una exnovia, citada como testigo, declaró que también había escalado el Grossglockner con Thomas P en 2023. Dijo que él la abandonó en la ruta por la noche después de que su linterna frontal se quedara sin batería, dejándola angustiada. «Así que esa fue la última expedición de montaña que hicimos juntos», dijo.

El tribunal vio imágenes de una cámara web de Thomas P y Kerstin G ascendiendo la montaña, así como de Thomas P descendiendo solo. El haz de luz de su linterna se iluminó con fuerza contra la ladera nevada.

El juez Hofer, presidente del tribunal, un experimentado montañero que trabaja como rescatista en montaña y aéreo (aunque enfatizó que eso “no tenía relación con el caso”) dictaminó que el acusado había sido negligente al no reconocer que Kerstin G no podría completar la escalada mucho antes de que la pareja se encontrara con dificultades.

“No te veo como un asesino. No te veo como alguien insensible”, le dijo a Thomas P al pronunciar el veredicto, aceptando que el acusado había ido a buscar ayuda.

Sin embargo, dijo que debido a que Thomas P era “muchísimo” más hábil como montañista que su novia, y debido a que ella se había puesto a su cuidado, él era responsable de su muerte.

Le dijo a Thomas P que con su experiencia alpina debería haber reconocido que las habilidades de su novia “estaban lejos de ser suficientes”.

Hofer interrogó detalladamente a Thomas P sobre por qué había decidido dejar a Kerstin G justo antes de la cima. Thomas P dijo que él mismo había sufrido hipotermia y agotamiento en ese momento, lo que sugería una disminución de su capacidad para evaluar la situación.

Declaró ante el tribunal que había atado a su novia a una roca con un cabestrillo. Tenía la intención de acostarse junto a ella, pero ella le gritó: “¡Vete, vete!”. Aseguró que al hacerlo, ella le había “salvado la vida”.

Hofer afirmó que esta versión de los hechos le resultaba “difícil de creer”. El tribunal vio entonces una fotografía de Kerstin G, tal como la encontraron los rescatistas al día siguiente, colgada de una pared rocosa, con los pies colgando y los crampones flojos. El tribunal escuchó que probablemente se había caído.

Una médica forense que examinó a Kerstin G tras su muerte declaró ante el tribunal que había fallecido por hipotermia, enumerando los signos físicos típicos asociados. Añadió que había encontrado pruebas de que la mujer padecía neumonía viral y había tomado ibuprofeno. Añadió que era difícil determinar si esto pudo haber afectado a su rendimiento y provocado un deterioro repentino e inesperado de su estado físico.

Kurt Jelinek, el abogado que representa a Thomas P, rechazó la premisa de que su cliente había sido el escalador más experimentado y, por lo tanto, el líder “de facto”, diciendo que no tenía ninguna cualificación de montañismo, sino que había obtenido su conocimiento de vídeos y otras fuentes y que la pareja había actuado “en igualdad de condiciones”.

La madre de Kerstin G, Gertrud G, coincidió, afirmando que su hija no se habría dejado llevar ciegamente por su novio. Kerstin G fue descrita repetidamente ante el tribunal como una persona con excelente salud física y una gran determinación.

La acusada mencionó otras escaladas desafiantes que habían emprendido juntas, incluyendo la cara sur del Dachstein (Steinerweg) y la cara este del Watzmann, conocida como Salzburger Weg.

Jelinek también cuestionó lo que llamó el “juicio mediático” de Thomas P antes del juicio, diciendo que “ya había sufrido suficiente” por haber perdido a su “amada novia”.

Hofer dijo que había tenido todo esto en cuenta en su veredicto y enfatizó que no había sido influenciado por la cobertura de los medios.

El acusado solicitó al tribunal tiempo para considerar sus opciones. Se cree que podría apelar. Por lo tanto, el veredicto aún no es legalmente vinculante.