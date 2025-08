Obliga el cambio climático a un pueblo en el Himalaya a mudarse en busca de agua

“Nos mudamos porque no había agua. Necesitamos agua para beber y para cultivar. Pero allí no hay. Tres arroyos, y los tres se secaron”, narró Gurung, de 54 años.

NEPAL- El pueblo de Samjung en el Himalaya no murió en un día.

No ha nevado en el Alto Mustang durante casi tres años, un golpe terrible para quienes viven y cultivan en aldeas de gran altitud. Tradicionalmente, la nieve es la que establece el calendario estacional, determinando cuándo se plantan los cultivos de cebada, trigo sarraceno y papas, y afectando la salud del ganado de pastoreo.

Los glaciares en retroceso, ríos de hielo que se encogen a medida que el mundo se calienta, son la evidencia más tangible y directa del cambio climático. Hasta el 80% del volumen de los glaciares en el Hindu Kush y el Himalaya podría desaparecer en este siglo si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, advirtió un informe de 2023.

En las montañas más altas del mundo, Samjung no es la única comunidad que ha tenido que empezar de nuevo, observó Amina Maharjan, especialista en migración en ICMOD. Algunas aldeas sólo se mudan distancias cortas, pero inevitablemente el factor clave es la falta de agua.

El cambio climático está remodelando silenciosamente dónde pueden vivir y trabajar las personas, al afectar la agricultura, el acceso al agua y los patrones climáticos, explicó Neil Adger, profesor de geografía humana en la Universidad de Exeter. En lugares como Mustang, eso está dificultando la vida, incluso si las personas no siempre dicen que el cambio climático es la razón por la que se mudaron. “En el día a día, los patrones climáticos cambiantes... en realidad están afectando la capacidad de las personas para vivir en ciertos lugares”, agregó.

Pemba Gurung, de 18 años, y su hermana Toshi Lama Gurung, de 22, no recuerdan mucho sobre la mudanza desde su antiguo pueblo. Pero sí recuerdan lo difícil que fue empezar de nuevo. Las familias pasaron años reuniendo materiales para construir nuevas casas de barro con brillantes techos de hojalata a orillas del río glacial Kali Gandaki, a casi 15 kilómetros (9 millas) de distancia. Construyeron refugios para el ganado y canales para llevar agua a sus hogares. Sólo entonces pudieron mudarse.

El mudar un pueblo, incluso uno con menos de 100 residentes como Samjung, no fue tarea sencilla. Necesitaban tener acceso confiable al agua y comunidades cercanas para apoyo durante desastres. Reubicarse más cerca de las sinuosas carreteras de montaña permitiría a los aldeanos comercializar sus cultivos y beneficiarse del creciente turismo. A la larga, el rey de Mustang, quien aún posee grandes extensiones de tierra en el área casi dos décadas después de que Nepal aboliera su monarquía, proporcionó un terreno adecuado para establecer un nuevo pueblo.

Algunos aldeanos todavía pastorean ovejas y yaks, pero la vida es un poco diferente en Nuevo Samjung, que está cerca de Lo Manthang, una ciudad amurallada medieval aislada del mundo hasta 1992, cuando se permitió por primera vez la visita de extranjeros. Es un centro para peregrinos y turistas que desean hacer senderismo en las altas montañas y explorar su antigua cultura budista, por lo que algunos aldeanos se dedican al turismo.

Las hermanas Pemba y Toshi están agradecidas de no tener que pasar horas buscando agua todos los días. Pero extrañan su antiguo hogar.

“Es nuestro lugar de origen. Deseamos volver. Pero no creo que sea posible jamás”, lamentó Toshi.

Por Aniruddha Ghosal y Niranjan Shrestha, The Associated Press Associated Press.