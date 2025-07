Cambio climático complica escenarios de riesgo en arroyos de Saltillo: Implan

Aunque los riesgos de inundación en zonas cercanas a los principales arroyos de Saltillo, como El Pueblo, Ceballos y El Cuatro, están representados en el Atlas de Riesgos Municipal, el cambio climático está haciendo cada vez más incierta la estimación de su impacto futuro, según advirtió el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

En entrevista con VANGUARDIA, el Implan explicó que el Atlas utiliza distintos escenarios hidrológicos basados en tasas de retorno, es decir, cálculos probabilísticos que estiman la posibilidad de que ocurran lluvias extremas con una frecuencia de 5, 25, 50, 100 o 500 años.

Con base en estos valores se generan mapas de riesgo, en los que se identifican las zonas más vulnerables a inundaciones, y la extensión e intensidad de estas zonas aumentan conforme se considera un evento más raro y extremo.

“La utilidad de estas herramientas es justamente anticipar qué podría pasar si llueve poco, de manera moderada o de forma extrema durante un largo periodo. Con base en eso, se pueden tomar decisiones de prevención, obras de infraestructura o cambios en el uso de suelo”, explicó personal del instituto.

Una de las capas que se busca integrar próximamente al visor del Atlas es la llamada buffer o radio de impacto alrededor de los arroyos, que permite identificar las áreas que estarían más expuestas ante un posible desbordamiento.

Esta capa, según el Implan, facilitaría aún más la toma de decisiones urbanas, como la reubicación de viviendas o la construcción de obras de contención aguas arriba, como gaviones u otras formas de infraestructura natural.

El Implan aclaró que estos escenarios no deben interpretarse como predicciones exactas, sino como ejercicios de prospectiva, es decir, simulaciones sobre lo que podría ocurrir bajo distintas condiciones climáticas. Sin embargo, el cambio climático ha comenzado a alterar de forma radical los patrones históricos, lo que reduce la confiabilidad de los modelos actuales.

“El gran reto para todas las ciudades, no solo para Saltillo, es que los pronósticos de lluvia se basan en registros históricos. Pero ahora, el cambio climático genera eventos extremos que no se habían observado antes, lo que complica enormemente la capacidad de anticipación. Ya no sabemos si enfrentaremos sequías o lluvias intensas como las que no se veían en 500 años”, señalaron desde el Implan.

Además, destacaron que las tasas de retorno no solo se utilizan para los mapas de riesgo, sino también para el diseño de infraestructura urbana. Por ejemplo, un sistema de drenaje pluvial se dimensiona con base en una tasa de retorno de 50 o 100 años. Sin embargo, si ocurre una lluvia mucho más intensa, como las que se espera que sucedan cada 500 años, es probable que esa infraestructura colapse.

Explicaron que la elaboración del Atlas de Riesgos incluyó trabajo de campo, estudios sobre la permeabilidad y composición del suelo, la morfología de los cauces, así como la integración de datos técnicos proporcionados por distintas dependencias municipales.

Finalmente, el Implan reiteró que estas herramientas deben verse como instrumentos de planificación, no como alertas de emergencia, y su función es fortalecer la prevención, mitigar riesgos y construir una ciudad más resiliente ante fenómenos meteorológicos cada vez más impredecibles.