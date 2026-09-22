Oculta el ICE la ubicación de miles de detenidos con orden final de deportación

NUEVA YORK- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dejó de revelar públicamente dónde mantiene a miles de detenidos sujetos a órdenes finales de deportación, una medida no anunciada que ha hecho mucho más difícil que abogados y familiares puedan encontrarlos, según funcionarios actuales y anteriores familiarizados con la práctica. El ICE retiró a esos detenidos de su sistema en línea de localización de detenidos el 15 de septiembre, según tres funcionarios actuales y anteriores de la agencia que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el cambio. Varios abogados contactados por The Associated Press confirmaron que sus clientes desaparecieron del sistema esta semana, y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración advirtió a sus miembros sobre la situación el viernes. La medida representa un drástico giro respecto de la práctica anterior y subraya el carácter de línea dura de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, al hacer que miles de detenidos sean extremadamente difíciles de rastrear y potencialmente incapaces de ejercer todas sus opciones legales.

La práctica, que se aplica a detenidos que han recibido órdenes finales de expulsión por parte de un tribunal de inmigración, podría acelerar las deportaciones al dificultar la presentación de impugnaciones legales de último minuto, señalaron abogados de inmigración. Casi 16.000 personas arrestadas e ingresadas en detención del ICE en julio estaban sujetas a órdenes finales de expulsión, más de un tercio del total de ingresos, según datos del ICE obtenidos por el Deportation Data Project, con sede en la Universidad de California en Berkeley y la UCLA. La práctica no se aplica a detenidos recluidos en un centro de detención en Adelanto, California, ni en centros temporales de retención en Minneapolis, la ciudad de Nueva York o los suburbios de Chicago, indicaron las fuentes. Varios jueces han ordenado al ICE que incluya a los detenidos en esas instalaciones en el localizador en línea de manera inmediata a su llegada, como parte de un litigio sobre sus prácticas de detención. ABOGADOS Y FAMILIARES, ANGUSTIADOS POR LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS DETENIDOS El esfuerzo por ocultar sus ubicaciones se suma a las formas en que el gobierno de Trump ha hecho más difícil la vida de los detenidos y sus familias, al tiempo que ha incrementado la presión para que renuncien a apelaciones y acepten la deportación. El ICE no hizo pública la medida y, en un comunicado emitido a la AP, no la confirmó ni la negó. En el comunicado se indica que se da prioridad para la deportación a los detenidos con órdenes finales de expulsión, aun mientras la agencia enfrenta un “número histórico de medidas cautelares” de tribunales que detienen expulsiones individuales.

Como resultado del cambio, abogados y familiares perdieron el rastro de sus clientes y seres queridos sin explicación, lo cual es especialmente preocupante porque, con frecuencia, los detenidos son trasladados a nuevas instalaciones antes de ser deportados, dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. “Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, afirmó Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, sostiene que las personas sujetas a órdenes finales de expulsión han recibido el debido proceso. Eso suele significar que un juez de inmigración ordenó su expulsión tras una audiencia, incluso en los casos en que los inmigrantes no se presentan, y que la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada. LOS DETENIDOS CON ÓRDENES FINALES DE EXPULSIÓN AÚN TIENEN OPCIONES PARA APELAR Aun así, esos detenidos tienen opciones para impugnar su detención y expulsión, incluida la posibilidad de solicitar la reapertura del caso o presentar lo que se conoce como una petición de hábeas corpus para pedir a un juez que los libere por motivos constitucionales. Jueces federales han emitido miles de fallos donde ordenan que los detenidos sean liberados o que se les concedan audiencias de fianza. Los centros de detención del ICE albergaban a más de 65.000 personas a inicios de julio, según los datos más recientes disponibles. Alrededor del 30% de ellas probablemente tienen órdenes finales de expulsión, dijo Michelle Mendez, directora legal del National Immigration Project.