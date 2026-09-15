En el ‘Alcatraz de los caimanes’ se habrían usado jaulas para confinar a migrantes

NUEVA YORK- El organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional proporcionó nuevos detalles sobre las condiciones en el centro de detención de Florida, que ahora está cerrado. Un centro de detención de migrantes administrado por el estado de Florida en los Everglades no cumplió con una serie de normas federales de detención, creó condiciones de hacinamiento y confinó a los migrantes en “pequeñas cabinas de metal”, según un nuevo informe del organismo de control independiente del Departamento de Seguridad Nacional.

El informe dijo que el uso de las cabinas no tenía precedentes entre las instalaciones que el organismo de control, la Oficina del Inspector General del departamento, había inspeccionado previamente, y presentaba “riesgos significativos” para la salud y la seguridad de los detenidos. Se enfocó en una instalación de alto perfil conocida como el “Alcatraz de los caimanes”, la cual fue objeto de un intenso escrutinio antes de que cerrara este verano. El informe planteó más preguntas sobre una instalación que se convirtió en sinónimo del duro trato del gobierno del presidente Donald Trump hacia los detenidos por inmigración. Trump había bromeado diciendo que la ubicación estaba en un área tan remota que los detenidos tendrían que aprender “cómo huir de un caimán”. Fue cerrada después de críticas sobre las condiciones y el costo, y después de enfrentar impugnaciones legales. Los investigadores federales descubrieron que los recintos de metal, cada uno de los cuales proporcionaba solo alrededor de 1.7 metros cuadrados de piso, se usaban como “áreas para calmarse”, donde al menos 79 detenidos fueron retenidos durante períodos que iban de varios minutos a casi dos horas. Aunque el personal de la instalación dijo que los detenidos pedían pasar tiempo en los recintos, los investigadores federales encontraron al menos un caso en el que se usaron los recintos para disciplinar a un detenido que “no cumplió con una orden legal”.

“El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se alinea con las normas de trato humano”, dijo el informe. El personal de la instalación dijo que los detenidos no estaban encerrados en los recintos, pero los investigadores federales encontraron mecanismos de cerraduras en ellos. El tiempo promedio que los detenidos pasaron en los recintos fue de aproximadamente una hora. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la instalación era administrada por el estado de Florida, pero que las condiciones allí eran “consistentes con las mismas normas federales de detención empleadas por gobiernos anteriores”. “Todas las instalaciones para detenidos están limpias, y cualquier acusación de condiciones inhumanas o uso excesivo de la fuerza es FALSA”, dijo el departamento en un comunicado. Al hablar el lunes en una conferencia de prensa en Lakeland, Florida, el gobernador Ron DeSantis dijo que no había leído el informe. Pero defendió las condiciones en la instalación, la cual dijo que era una parte crucial de los esfuerzos del estado para sacar de las calles de Florida a los criminales que se encuentran en el país de manera ilegal. “Cuando la establecieron, su objetivo no era solo cumplir con las normas federales, sino en realidad superar las normas federales” para las condiciones de los detenidos, dijo DeSantis.

Alex Lanfranconi, el director de comunicaciones del gobernador, defendió el uso de los recintos y dijo en un comunicado que los “medios de izquierda quieren enfocarse en un área de confinamiento para criminales extranjeros violentos que han demostrado que no pueden permanecer pacíficos mientras esperan su deportación”. “Aunque cumple con todas las normas federales para el confinamiento de criminales, la haríamos incluso más pequeña si pudiéramos”, añadió Lanfranconi. Los investigadores descubrieron que la instalación cumplía con las normas de admisión y uso de la fuerza, pero no con una variedad de normas nacionales de detención relacionadas con la atención médica, el servicio de alimentos, la higiene personal y la recreación. El informe indicó que el personal de la instalación no proporcionó a los detenidos suficiente espacio habitable. Las normas nacionales requieren que a los detenidos se les den al menos 7 metros cuadrados de espacio de piso por persona. Pero a su máxima capacidad, las unidades de alojamiento en las instalaciones solo proporcionaban 2,6 metros cuadrados por detenido, según el informe.