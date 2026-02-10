Oficiales de inmigración de Trump no responden en el Congreso sobre muertes en Mineápolis

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 10 febrero 2026
    Oficiales de inmigración de Trump no responden en el Congreso sobre muertes en Mineápolis
    Si no se alcanza un acuerdo con los republicanos antes del sábado el departamento podría entrar en cierre administrativo lo que afectaría a sus actividades. ESPECIAL.

Los demócratas insistieron en los excesos de los agentes federales y los republicanos destacaron la necesidad de controlar la inmigración ilegal que consideran peligrosa

WASHINGTON.- El director interino del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, y el comisionado del Servicio Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, se negaron en el Congreso de EU a responder preguntas sobre los dos ciudadanos que fallecieron recientemente por disparos de agentes de ambas agencias durante las redadas migratorias en Mineápolis.

En la esperada comparecencia de ambos funcionarios ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Lyons se negó a disculparse por la prisa de la administración Trump en describir a las víctimas, Renee Good y Alex Pretti, como “terroristas”.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre irlandés detenido por ICE desde hace cinco meses, teme por su vida

“No voy a hablar sobre ninguna investigación en curso”, fue el argumento del director del ICE para evitar dar explicaciones sobre las muertes que han abierto una crisis política de primer nivel.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano Andrew Garbarino, insistió en la necesidad de conocer todos los detalles que rodearon la muerte de los dos ciudadanos.

“Una vez concluida la investigación, ¿se comprometerá a proporcionar los informes y las conclusiones de cada investigación a este comité?”, le preguntó.

“Sí”, respondió Lyons, “nos comprometemos a brindarle una investigación completa e íntegra como resultado”.

Los altos funcionarios de las agencias que están en el centro de la política migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump, tampoco informaron a los senadores sobre cuántos agentes han sido sancionados por mala conducta en el marco de las redadas migratorias en el estado de Minesota, donde se encuentra Mineápolis.

La comparecencia en el Congreso, a cuyas puertas se concentraron unas decenas de ciudadanos para protestar contra ICE y CBP, terminó por reflejar la distancia en asuntos migratorios entre demócratas y republicanos en una semana clave de negociaciones parlamentarias.

Los demócratas mantienen de momento su rechazo a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen ICE y CBP, pasada esta semana a menos que se modifiquen algunos de sus protocolos operativos, como que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez o prohibir o limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Muertes
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Penalización de género

Penalización de género
true

Tequila, punto de inflexión en Morena
La organización México Evalúa sostiene en reporte que desapariciones pasaron de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 en 2025.

Acusa Sheinbaum problemas en plataforma de desaparecidos
La FGJCDMX informó la detención de Gaby “N”, señalada por su presunta participación en un hecho vial que derivó en la muerte de un motociclista de 52 años en la alcaldía Iztapalapa.

Detienen a Gaby ‘N’... la enfermera que atropelló y arrastró por más de 1 km a motociclista en Iztapalapa
La vacuna triple viral, conocida como SPR o MMR, la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas; esquema que forma parte del Programa Universal de Vacunación.

¿Por qué los adultos mayores no deben vacunarse contra el sarampión?
Se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y aguanieve
Icónico. Pese a las críticas negativas el Super Bowl repuntó las reproducciones del catálogo musical del puertorriqueño.

Vieron show de Bad Bunny, ¡142.3 millones de personas!
Los colores del nuevo logo provocaron especulaciones sobre los posibles finalistas del Super Bowl.

NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027