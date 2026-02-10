Hombre irlandés detenido por ICE desde hace cinco meses, teme por su vida

Un hombre irlandés que ha estado detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante cinco meses a pesar de tener un permiso de trabajo válido y no tener antecedentes penales dice que teme por su vida y ha pedido ayuda al gobierno de Irlanda.

Seamus Culleton dijo que las condiciones en su centro de detención en Texas eran casi una tortura y que el ambiente era inestable. “No tengo miedo de los demás reclusos. Tengo miedo del personal. Son capaces de cualquier cosa”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con bloquear un nuevo puente que conecta EU con Canadá

Hablando desde las instalaciones de El Paso a la radio RTÉ de Irlanda, Culleton imploró al Taoiseach, Micheál Martin, que plantee su caso ante Donald Trump cuando visite la Casa Blanca el próximo mes para las celebraciones del Día de San Patricio.

“Intenta sacarme de aquí y haz todo lo que puedas, por favor. Es una tortura absoluta, tanto psicológica como física”, dijo Culleton, añadiendo que no sabía cuánto más podría soportar. “Es un lugar horrible, horrible, horrible”.

Originario del condado de Kilkenny, Culleton, de 42 años, regenta un negocio de yesería en la zona de Boston. Tras comprar materiales en una ferretería el 9 de septiembre de 2025, fue seguido por agentes del ICE y arrestado.

Culleton ingresó a Estados Unidos en 2009 con un programa de exención de visa y se quedó más tiempo del límite de 90 días, pero después de casarse con una ciudadana estadounidense, Tiffany Smyth, y solicitar la residencia permanente legal, obtuvo una exención legal que le permitió trabajar, según su abogado, Ogor Winnie Okoye .

La detención le impidió asistir a la entrevista final en octubre para su tarjeta de residencia permanente, que habría confirmado su estatus legal, dijo Okoye. “Es inexplicable que este hombre haya estado detenido”.

La esposa de Culleton en Massachusetts y su familia en Irlanda hicieron pública su historia esta semana con la esperanza de conseguir apoyo para su liberación.

Culleton dijo a RTÉ que había estado encerrado en la misma habitación con otros 71 detenidos en condiciones precarias, con comida insuficiente y muy poco tiempo al aire libre para tomar aire fresco, sol o hacer ejercicio.

No sabes qué va a pasar a diario. No sabes si habrá disturbios, no sabes qué va a pasar. Es una pesadilla aquí abajo. Las duchas y los baños estaban sucios y las comidas diarias eran para niños, dijo. Así que todos pasan hambre.

Culleton dijo que intentaba mantener una actitud positiva. “Hago todo lo posible. Hablo con mi esposa todos los días; ella es mi apoyo. Hablo con mi madre y mi hermana casi todos los días. Todas me apoyan”.

Culleton apeló a las autoridades irlandesas para que intervinieran. “Mi familia en Irlanda también está sufriendo, mi madre en particular, está desconsolada. Por favor, hagan todo lo posible por sacarme de aquí. Solo quiero volver a mi vida; estábamos desesperados por formar una familia”. Pidió al Taoiseach que presentara su caso ante Trump en la Casa Blanca el próximo mes. “Acepto cualquier ayuda que pueda conseguir ahora mismo”.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda dijo que estaba brindando asistencia consular a través del consulado irlandés en Austin, Texas, y que la embajada en Washington estaba colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a un “alto nivel”.

En declaraciones a la prensa camino a una reunión de gabinete, el Taoiseach expresó su esperanza de que Culleton fuera liberado y expresó su preocupación por las condiciones de su detención. Martin no indicó si plantearía el caso a Trump.

El caso podría complicar los esfuerzos de Dublín por evitar provocar a la Casa Blanca, que ha criticado duramente a Irlanda por su historial en materia de impuestos corporativos, comercio e inmigración. Algunos partidos de la oposición han instado al Taoiseach a rechazar al presidente estadounidense en protesta por sus políticas interior y exterior.

El abogado de Culleton afirmó que las autoridades estadounidenses amenazaban con deportarlo “en cualquier momento” y que el quinto tribunal de apelaciones de Texas, que llevaba su caso, era el tribunal “menos favorable a los inmigrantes”. “No hay razón para que el gobierno no lo libere y le permita asistir a la entrevista [para la tarjeta verde] que confirmará su estatus legal”, declaró Okoye.

Las cifras publicadas el lunes mostraron que menos del 14% de los casi 400.000 inmigrantes arrestados por ICE en el primer año del segundo mandato de Trump tenían cargos o condenas por delitos violentos, lo que socava la afirmación de la administración de estar apuntando a “los peores de los peores”.