Ofrece una cafetería poco común en Serbia a los turistas disfrutar de la compañía de alpacas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ofrece una cafetería poco común en Serbia a los turistas disfrutar de la compañía de alpacas
    Seis alpacas deambulan entre las mesas del Alpaca Cafe e interactúan con los clientes en el pueblo de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia, el miércoles 30 de septiembre de 2026. AP/Darko Vojinovic

Las alpacas de Tiganjica se mezclan con los visitantes, que a menudo llegan en excursiones organizadas para ver a los animales y pasar tiempo en su compañía

STAJICEVO, SERBIA- Una cafetería en el norte de Serbia tiene anfitriones inusuales: seis alpacas.

Los animales sudamericanos, de distintos tamaños y colores, deambulan entre las mesas en el complejo turístico Tiganjica Ethno-Village, cerca de Stajicevo, al norte de Belgrado, felices de interactuar con los huéspedes.

https://vanguardia.com.mx/vida/como-puedo-sacar-a-mi-perro-de-la-cama-sin-danar-nuestro-vinculo-CH23712099

El Alpaca Cafe abrió hace apenas una semana y es una rareza en Europa. El propietario del complejo Tiganjica, Zoran Ostojin, comentó que se le ocurrió la idea en Eslovaquia.

$!Una cafetería en el pueblo de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia tiene anfitriones inusuales: seis alpacas.
Una cafetería en el pueblo de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia tiene anfitriones inusuales: seis alpacas. AP/Darko Vojinovic

“Mi esposa y yo estuvimos en una cafetería de alpacas en Eslovaquia y quedamos fascinados. Queríamos que la gente de nuestro país conociera a las alpacas y sintiera a este animal y su energía”, contó Ostojin a The Associated Press.

$!El Alpaca Cafe abrió hace apenas una semana; el propietario, Zoran Ostojin, comentó que se le ocurrió la idea en Eslovaquia.
El Alpaca Cafe abrió hace apenas una semana; el propietario, Zoran Ostojin, comentó que se le ocurrió la idea en Eslovaquia. AP/Darko Vojinovic

Tranquilas y amistosas, las alpacas son conocidas por su carácter apacible y su temperamento dócil. Aunque están emparentadas con las llamas y los camellos, las alpacas son más pequeñas, apreciadas por su suave vellón y por los delicados zumbidos que emiten para comunicarse.

$!Una mujer alimenta a una alpaca en el Alpaca Cafe, en el pueblo de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia.
Una mujer alimenta a una alpaca en el Alpaca Cafe, en el pueblo de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia. AP/Darko Vojinovic

Las alpacas de Tiganjica se mezclan con los visitantes, que a menudo llegan en excursiones organizadas para ver a los animales y pasar tiempo en su compañía.

En una pizarra están escritas las normas de la casa. Se pide a los visitantes que no se acerquen a las alpacas por detrás ni les den comida que hayan traído. En su lugar, a los huéspedes se les entregan pequeños cubos con zanahorias, lechuga y manzanas.

Las visitas deben concertarse con antelación y el costo es de unos 10 euros (11.35 dólares), lo que incluye una bebida y un cubo con comida para alpacas.

Los seis animales difieren en carácter, según la cuidadora de las alpacas, Simona Frangi, quien señaló que una alpaca negra llamada Ljubica es gruñona, mientras que Snezana es la líder del rebaño pese a ser la más pequeña de todas.

“Son muy sensibles a las intenciones de las personas”, explicó Frangi. “Perciben si alguien quiere hacerles daño y se alejan. Pero si alguien quiere ofrecerles algo, se acercan”.

Ostojin dirige un pequeño zoológico dentro de su complejo, que también incluye un restaurante y un jardín en la finca familiar. Ostojin relató que todo empezó porque él y su hermano llevaban animales heridos para cuidarlos desde que eran niños.

La primera alpaca llegó como regalo del Zoológico de Belgrado hace ocho años. Ostojin dijo que “le gustó mucho la energía, la emoción que transmite este animal”.

“Casi como una capacidad de curación”, manifestó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Café
Turismo

Localizaciones


Serbia

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’