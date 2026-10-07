¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ‘Hemos visto quién puede estar y quién no’

Más allá del marcador, una de las frases que más llamó la atención después del partido fue la que pronunció el técnico mexicano durante la conferencia de prensa. Al hacer un balance de los encuentros, Márquez aseguró: “Hemos visto quién puede estar y quién no” .

La Selección Mexicana cerró la Fecha FIFA de septiembre-octubre con una nueva derrota, esta vez por 2-0 ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El resultado dejó al equipo dirigido por Rafael Márquez sin conocer la victoria en los cuatro encuentros disputados durante este periodo.

El mensaje llegó después de que el ex defensa reconociera que el funcionamiento del equipo estuvo lejos de lo esperado. Para Márquez, estos partidos también sirvieron para observar a jugadores jóvenes y darle minutos a distintas alternativas antes de comenzar a sacar conclusiones.

Márquez explicó que la carga acumulada durante las últimas semanas también influyó en la decisión de modificar la alineación y probar diferentes futbolistas. Sin embargo, reconoció que el funcionamiento colectivo no fue el mejor.

El partido ante Chile representó uno de los encuentros más complicados para el Tricolor durante esta Fecha FIFA. México tuvo problemas para controlar los ataques del rival y permitió espacios que fueron aprovechados por el conjunto sudamericano.

“Nos costó quizás un poco más el funcionamiento, defensivamente empezamos con dudas y nos ganaron muy fácil las espaldas; intentamos sacar el mejor equipo, sobre todo por las cargas de estas semanas y se vio claramente que el funcionamiento no fue el mejor”, explicó.

El entrenador señaló que el objetivo de estos compromisos era precisamente observar el rendimiento de sus jugadores en situaciones reales de competencia. Por ello, la derrota ante Chile también será tomada como parte de un proceso de evaluación.

RAFA MÁRQUEZ YA PIENSA EN LA NATIONS LEAGUE

Con cuatro partidos disputados, Márquez aseguró que ya cuenta con mayores elementos para decidir qué futbolistas pueden formar parte de la siguiente etapa del proyecto. El entrenador destacó que varios jugadores recibieron oportunidades y minutos durante los encuentros de septiembre y octubre.

“Te das cuenta de que le diste oportunidad a todos, minutos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver, era el principal objetivo. Hemos visto quién puede estar y quién no”, afirmó el técnico.

México empató ante Colombia y Perú, mientras que posteriormente cayó frente a Estados Unidos y Chile. En total, el conjunto nacional terminó esta Fecha FIFA con dos empates y dos derrotas, sin conseguir una victoria.

Ahora, el siguiente reto será ante Jamaica, en los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf. Ahí Márquez tendrá que comenzar a definir un equipo con mayor estabilidad y dejar atrás la etapa de pruebas.

“Por momentos el equipo demostró lo que queremos tanto ofensiva como defensivamente. Tenemos que ser más contundentes en ambas áreas y lo principal era eso, darle oportunidades a gente más joven, que por primera vez venían... ya después sacaremos conclusiones, pero hay que darle vuelta a la página y a lo que viene”, concluyó.

¿CÓMO LE FUE A MÉXICO EN LA FECHA FIFA?

La Selección Mexicana terminó su participación con cuatro partidos y ningún triunfo:

· México 1-1 Colombia, Baltimore

· México 1-1 Perú, Nueva Jersey

· México 0-3 Estados Unidos, Arizona

· México 0-2 Chile, Los Ángeles