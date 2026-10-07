‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, tuvo que hacer malabares ante el Senado. Le preguntaron directamente si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Amílcar Olán, el íntimo amigo de Andy López Beltrán. La respuesta era sencilla: sí o no. El secretario no pudo con eso. En cambio, nos regaló un cantifleo para la historia: “La UIF no hace ninguna excepción, no hace absolutamente, no tiene ninguna otra restricción más que la guía que le dan, digamos, la Fiscalía y las otras entidades que requieren su asistencia, y en eso somos muy transparentes. Todos los expedientes han sido completamente documentados en la UIF y no existe, digamos, en este momento, investigaciones en ese sentido por parte de la Fiscalía”. Nadie le preguntó si había investigaciones de la Fiscalía contra Amílcar, nadie le preguntó si la Fiscalía le había solicitado su asistencia. Le preguntaron si la UIF investiga a Amílcar Olán, el operador financiero del hijo de López Obrador. No pudo responder. No quiso responder.

Le confirmo lo que le adelanté en estas Historias de Reportero la semana pasada: existe una investigación de la UIF contra Amílcar Olán. Tuve acceso a ella. Y no parece precisamente preliminar. La UIF ha reconstruido sus redes de vínculos, los contratos que recibió durante el gobierno de López Obrador, las dependencias que lo beneficiaron, las empresas que recibieron el dinero, cuáles son reales y cuáles fantasma, prestanombres, familiares involucrados, cuentas bancarias, cheques, participaciones accionarias e inmuebles. La UIF le detectó a Amílcar Olán una cartera de inversión activa en UBS Switzerland AG por 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos. Le detectó ocho retiros en efectivo por 7.8 millones de pesos nada más en Veracruz, en los cinco meses previos a que en Latinus publicáramos los primeros audios que lo exhibían como el operador de la red de corrupción de Andy y Bobby López Beltrán. Le detectó la compra de ocho inmuebles por 70.9 millones de pesos durante los primeros cuatro años del gobierno de AMLO. Le detectó que recibió contratos del gobierno por cientos de millones de pesos en su red de empresas: Romedic, Medivac XXI, Medikament AMG, Diagnóstico Biomolecular, Poyago, etc. La UIF sabe cómo se instaló con su familia en Suiza. Sabe que declaró ingresos anuales por 17.9 millones de pesos para conseguir su residencia. Sabe cuánto paga de renta en Lugano, a quién le renta, cómo intervino su hermana Gina Patricia en los pagos y que inscribió a sus hijos en la exclusiva escuela TASIS, con colegiaturas por alrededor de un millón y medio de pesos. Quizá el secretario de Hacienda quiera refugiarse en un tecnicismo: que la Fiscalía no ha solicitado la colaboración de la UIF. Eso puede ser cierto. Pero no fue lo que le preguntaron. Le preguntaron si la UIF investiga a Amílcar Olán. Y la respuesta es sí.

Por si fuera poco, el círculo se ha seguido cerrando en torno a la dupla Amílcar Olán-Andy López Beltrán. Las autoridades anunciaron la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, íntimo de “El Mencho”, relacionado con el ataque que derribó un helicóptero del Ejército en 2015 en Jalisco. “El Tanque” es amigo de “El Clan”. Hace dos meses, en Latinus revelamos audios de los hermanos Olán hablando de él. Amílcar explicaba a un empresario el alcance de las relaciones de su hermano Luis Alberto: “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers”. Luis Alberto Olán era todavía más explícito: “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”. La Presidenta sigue diciendo que no hay pruebas. Parece empeñada en no encontrar lo que sus propias instituciones ya encontraron. @CarlosLoret