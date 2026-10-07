Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios

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    Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
    La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria. FOTO: ALTO NIVEL

Estas son las fechas que debes conocer.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina inició sus depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, por lo que miles de familias recibirán el apoyo durante octubre.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-inicia-dispersion-estos-son-los-dias-en-que-depositan-el-pago-de-octubre-de-2026-JN23950238

El calendario fue establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y los pagos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿CUÁNDO DEPOSITAN LA BECA RITA CETINA EN OCTUBRE?

Los depósitos comenzaron el 5 de octubre de 2026 y concluirán el viernes 16 del mismo mes.

El calendario para estudiantes de secundaria quedó de la siguiente manera:

5 de octubre: A y B

6 de octubre: C

7 de octubre: D, E y F

8 de octubre: G

9 de octubre: H, I, J, K y L

12 de octubre: M

13 de octubre: N, Ñ, O, P y Q

14 de octubre: R

15 de octubre: S

16 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z

El pago corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, es decir, septiembre-octubre.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGA LA BECA RITA CETINA?

$!La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina inició sus depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.
La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina inició sus depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. FOTO: ESPECIAL

Para estudiantes de secundaria, el programa entrega mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga al menos un alumno inscrito en este nivel.

Además, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria adicional que forme parte de la misma familia beneficiaria.

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún pago o entregar dinero para recibir el apoyo.

¿CUÁNDO ABRIRÁ EL REGISTRO PARA NUEVOS BENEFICIARIOS?

Las familias que todavía no cuentan con la Beca Rita Cetina deberán estar pendientes de la próxima convocatoria para incorporarse al programa.

La información disponible señala que el registro para nuevos beneficiarios comenzará a finales de octubre, por lo que las autoridades darán a conocer las fechas y el procedimiento correspondiente a través de los canales oficiales.

Es importante no confundir esta convocatoria con el calendario de pagos de octubre, ya que se trata de procesos diferentes.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA EL REGISTRO?

Para realizar el trámite es importante tener preparados documentos y datos tanto del estudiante como de la madre, padre o tutor.

Entre los requisitos se encuentran la CURP del estudiante, CURP del tutor, número de celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio. También puede solicitarse la Clave de Centro de Trabajo de la escuela.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/programa-jovenes-construyendo-el-futuro-continuara-asegura-marath-bolanos-BO23960405

Las familias deben consultar únicamente los sitios oficiales de la Beca Rita Cetina y de la Coordinación Nacional de Becas para conocer la convocatoria definitiva y evitar caer en información falsa.

Por ahora, quienes ya reciben el apoyo pueden revisar su depósito conforme al calendario de octubre, mientras que quienes buscan incorporarse deberán esperar la apertura oficial del nuevo registro.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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