Omán afirma que Israel empujó a EU a la guerra con Irán cuando era posible llegar a un acuerdo

En un artículo publicado en The Economist, Badr Albusaidi, el ministro omaní que medió en las últimas conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, ofreció una valoración inusualmente crítica de los acontecimientos que condujeron al bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel y a la guerra que este desencadenó en todo Oriente Medio.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán ha afirmado que Estados Unidos ha “perdido el control de su propia política exterior” y ha acusado a Israel de persuadir a la administración de Donald Trump para que entrara en guerra con Irán, un conflicto que describió como una “catástrofe” y un “grave error de cálculo”.

“Fue un shock, pero no una sorpresa, que el 28 de febrero, apenas unas horas después de las últimas y más sustanciales conversaciones, Israel y Estados Unidos lanzaran de nuevo un ataque militar ilegal contra la paz que por un breve periodo había parecido realmente posible”, escribió Albusaidi.

De todos los países del Golfo, Omán fue el más enérgico y proactivo públicamente en su intento por detener un ataque estadounidense contra Irán, aunque otros estados, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también trabajaron arduamente para encontrar soluciones diplomáticas y advirtieron a Trump que una guerra sería devastadora para la región.

Según Albusaidi, Irán y Estados Unidos estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo real en las negociaciones nucleares celebradas en Ginebra en febrero, y calificó las conversaciones de “sustanciales”.

El asesor de seguridad nacional del Reino Unido, Jonathan Powell, quien asistió a las etapas finales de las negociaciones nucleares, había llegado a una conclusión similar. Según fuentes, Powell se mostró sorprendido por el importante progreso hacia un acuerdo nuclear permanente y sustancial, y consideró que era suficiente para evitar una guerra entre ambos bandos.

El equipo negociador estadounidense estaba integrado por el enviado especial de Trump, el promotor inmobiliario Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. Según se informa, no llevaron consigo a ningún experto.

Según las fuentes, los iraníes habían accedido a hacer concesiones muy importantes, entre ellas una reducción y una pausa en el enriquecimiento de uranio, y también ofrecieron a Estados Unidos la oportunidad de participar en un futuro programa nuclear civil, a cambio del levantamiento de las sanciones y la descongelación de activos.

Se había previsto una fase final de negociaciones para la semana siguiente en Viena, pero 48 horas después de que terminaran las conversaciones, Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán.

Albusaidi culpó a “los líderes de Israel” de persuadir a Trump para que se uniera a la guerra bajo la falsa premisa de que el régimen iraní ofrecería una “rendición incondicional” tras el asesinato de su líder supremo, Ali Khamenei.

«El mayor error de cálculo del gobierno estadounidense, por supuesto, fue dejarse arrastrar a esta guerra desde un principio», escribió. «Esta no es la guerra de Estados Unidos, y no existe ningún escenario probable en el que tanto Israel como Estados Unidos obtengan lo que desean».

A última hora del jueves, Netanyahu negó haber involucrado a Estados Unidos en el conflicto y declaró a los periodistas: “¿De verdad alguien cree que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer?”.

Albusaidi describió la guerra, y su impacto más amplio en la región del Golfo, que ha soportado la peor parte de las represalias de Irán, como una “catástrofe”, sin que ninguna de las partes mostrara voluntad de negociar.

Pidió que se pusiera fin al conflicto y se volvieran a las negociaciones bilaterales, argumentando: “Para que Israel logre su objetivo declarado, se requerirá una larga campaña militar en la que Estados Unidos tendría que desplegar tropas sobre el terreno, abriendo un nuevo frente en las guerras interminables que el presidente Donald Trump prometió anteriormente terminar”.

A medida que la guerra en Oriente Medio se ha prolongado sin un final claro a la vista, Omán se ha distinguido de otros estados del Golfo por su creciente disposición a condenar y criticar a Estados Unidos, el aliado más cercano e importante de los países del Golfo, acusándolo de ser un instrumento de los intereses israelíes en la región.

En declaraciones a la prensa el jueves pasado, Albusaidi afirmó que Estados Unidos tiene la intención de causar un daño irreversible al derecho internacional y de ayudar a Israel a reordenar Oriente Medio en su propio beneficio.

“Omán considera que los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel son ilegales y que, mientras continúen las hostilidades, los Estados que iniciaron esta guerra estarán violando el derecho internacional”, afirmó.