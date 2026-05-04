OMS descarta alto riesgo de contagio tras brote de hantavirus en crucero; reportan 3 muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre un brote de posible infección por hantavirus registrado en un crucero que navega en el océano Atlántico, donde se han confirmado tres personas fallecidas y tres más enfermas. De acuerdo con la información difundida por la OMS, la embarcación, que tenía como destino las Islas Canarias, se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del contagio.

REPORTAN SEIS PERSONAS AFECTADAS POR HANTAVIRUS EN CRUCERO: TRES HAN FALLECIDO De las seis personas afectadas, tres han fallecido y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica. La OMS indicó que se realizan pruebas adicionales de laboratorio para confirmar el diagnóstico y comprender mejor el alcance del brote. El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, señaló en un comunicado: “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje”. Añadió que, tras recientes encuentros en África sobre cooperación en emergencias sanitarias, este caso representa un recordatorio sobre la naturaleza global de los riesgos en salud pública. PAÍSES IMPLICADOS TRABAJAN EN CONJUNTO ANTE CASOS DE HANTAVIRUS EN CRUCERO La OMS/Europa informó que trabaja de manera conjunta con los países involucrados para atender la situación. Entre las acciones se encuentran el apoyo a la atención médica, la evacuación de pacientes, la investigación epidemiológica y la evaluación del riesgo sanitario. Kluge indicó: “La OMS/Europa está trabajando con los países implicados para apoyar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación del riesgo para la salud pública. Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica”. Asimismo, agradeció la colaboración de autoridades sudafricanas por la atención brindada a uno de los pacientes.

OMS BRINDA ATENCIÓN MÉDICA A PASAJEROS DE CRUCERO CON SÍNTOMAS DE HANTAVIRUS Por su parte, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la organización está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas. “Está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, realizando una evaluación completa del riesgo y apoyando a las personas afectadas a bordo”, señaló, y subrayó que “una acción rápida y coordinada es fundamental para contener los riesgos y proteger la salud pública”. CARACTERÍSTICAS DEL HANTAVIRUS La OMS explicó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con la exposición a roedores infectados. En algunos casos, pueden provocar síntomas respiratorios graves, aunque generalmente no se transmiten con facilidad entre personas. El crucero, operado por una empresa neerlandesa, partió de Argentina hace aproximadamente tres semanas y se dirigía hacia las Islas Canarias cuando se detectaron los casos. OMS DESCARTA ALTO RIESGO DE CONTAGIO DE HANTAVIRUS La OMS reiteró que el riesgo para la población en general se mantiene bajo y que no se consideran necesarias restricciones de viaje en este momento. También informó que ha notificado a sus contactos nacionales conforme al Reglamento Sanitario Internacional, instrumento adoptado en 2005 que establece lineamientos para la gestión de riesgos y emergencias de salud pública con posible impacto transfronterizo. Las investigaciones continúan mientras las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo del caso y coordinan acciones para atender a las personas afectadas.

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