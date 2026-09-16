ONU alerta por avance de la IA y exige urgente frenar y regularla

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    Debate General de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. CUARTOSCURO
Rafael Urbina
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António Guterres advierte sobre una “carrera al abismo” y pide frenar los riesgos de la IA antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamado urgente para regular la inteligencia artificial a escala global. El diplomático advirtió que los peligros de esta tecnología avanzan más rápido que la capacidad humana para comprenderlos y controlarlos.

https://vanguardia.com.mx/tech/la-inteligencia-artificial-podria-acabar-con-la-humanidad-como-debemos-tomarlo-FA23450162

El debate principal sobre el futuro de esta herramienta tecnológica se trasladará a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Durante este encuentro mundial, los líderes de diversos países buscarán concretar acuerdos internacionales para establecer reglas claras de seguridad.

UN DESARROLLO SIN CONTROL

Las autoridades de la organización internacional señalan que las acciones de un solo país ya no son suficientes para contener las amenazas digitales. Un desarrollo sin supervisión puede desencadenar consecuencias graves en materia de seguridad global y estabilidad económica.

Representantes diplomáticos comparan la regulación de la inteligencia artificial con los acuerdos históricos sobre el control de armas nucleares. Por esta razón, insisten en que potencias tecnológicas como Estados Unidos y China deben colaborar de manera directa para evitar desastres globales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/deja-19-muertos-derrumbe-en-gaza-palestinos-siguen-en-condiciones-precarias-durante-la-tregua-FH23536366

REACCIONES E INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GLOBAL

Los llamados a detener la aceleración tecnológica coinciden con la preocupación expresada por desarrolladores, ingenieros y ejecutivos de las principales empresas de tecnología. Varios expertos de la industria han renunciado recientemente a sus cargos tras alertar sobre los riesgos existenciales que implica esta innovación.

En respuesta a estas advertencias, la Unión Europea anunció reuniones estratégicas con los directivos de los laboratorios tecnológicos más importantes del mundo. El objetivo central de estos encuentros es frenar voluntariamente el desarrollo de los modelos de cómputo más potentes hasta garantizar su total seguridad.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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