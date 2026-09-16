ONU alerta por avance de la IA y exige urgente frenar y regularla

El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) , António Guterres, hizo un llamado urgente para regular la inteligencia artificial a escala global. El diplomático advirtió que los peligros de esta tecnología avanzan más rápido que la capacidad humana para comprenderlos y controlarlos.

El debate principal sobre el futuro de esta herramienta tecnológica se trasladará a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Durante este encuentro mundial, los líderes de diversos países buscarán concretar acuerdos internacionales para establecer reglas claras de seguridad.

UN DESARROLLO SIN CONTROL

Las autoridades de la organización internacional señalan que las acciones de un solo país ya no son suficientes para contener las amenazas digitales. Un desarrollo sin supervisión puede desencadenar consecuencias graves en materia de seguridad global y estabilidad económica.

Representantes diplomáticos comparan la regulación de la inteligencia artificial con los acuerdos históricos sobre el control de armas nucleares. Por esta razón, insisten en que potencias tecnológicas como Estados Unidos y China deben colaborar de manera directa para evitar desastres globales.