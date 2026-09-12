La inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. ¿Cómo debemos tomarlo?

NUEVA YORK- Podría lanzar un ataque con armas biológicas o una guerra mundial de drones. Podría detonar una bomba nuclear. O podría destruir a la sociedad humana de manera más gradual, al acaparar todos los recursos económicos del mundo y privarnos de alimentos, vivienda o medicinas. Estos son los tipos de pensamientos oscuros que ahora giran en torno a la inteligencia artificial, una tecnología que ya ha demostrado ser un gran avance en los logros humanos, pero que, según temen algunos, también tiene el potencial de extinguir a la humanidad por completo.

Tales ansiedades ocuparon los titulares mundiales esta semana cuando un investigador de Anthropic renunció a la industria, citando temores de que su laboratorio y otros similares estuvieran construyendo máquinas superinteligentes que los humanos serían incapaces de controlar. Las posibles amenazas que plantea la IA son, comprensiblemente, aterradoras. Pero el mundo moderno está repleto de una multitud de riesgos existenciales. Los humanos también nos enfrentamos a la perspectiva de la perdición a causa de asteroides asesinos, pandemias, una guerra termonuclear, el cambio climático, gigantescas masas de material incandescente disparadas desde el Sol, el colapso ecológico y el inicio de una repentina era de hielo. El problema, dicen los científicos y expertos en políticas públicas, no son tanto estas amenazas, de las cuales la IA es simplemente la más reciente, sino la dificultad humana innata de ponerlas en perspectiva. “Toleramos los riesgos a los que estamos acostumbrados pero tememos a los nuevos”, dijo James Hammitt, director del Centro de Análisis de Riesgos de Harvard.

Conducimos autos con más frecuencia de la que volamos en aviones, dijo, así que “las aerolíneas se perciben como peligrosas en comparación con los vehículos de motor, cuando en realidad no lo son”. La inteligencia artificial, señaló, “obviamente no se entiende ni está bajo nuestro control percibido, por lo que genera una enorme preocupación social”. Entre los ejecutivos tecnológicos y los investigadores que construyen sistemas de IA, siempre ha habido un contingente que ha advertido sobre el potencial de la IA para destruir a la humanidad. A corto plazo, dicen algunos, la inteligencia artificial podría ayudar a personas no cualificadas pero malintencionadas a crear virus o sustancias tóxicas capaces de causar enfermedades y muertes generalizadas. Apenas el jueves, Anthropic dijo que había frustrado varios intentos de científicos que estaban realizando investigaciones que potencialmente podrían conducir al desarrollo de armas biológicas.

A más largo plazo, quienes advierten sobre los peligros potenciales de la IA argumentan que las empresas tecnológicas podrían dotar a los sistemas de IA de mayor autonomía, conectarlos a internet e incluso vincularlos a infraestructura vital, incluidas las redes eléctricas, los mercados bursátiles y las armas militares. Una vez que estén conectados a esta infraestructura, argumentan, los sistemas de IA podrían causar problemas de maneras inesperadas. Hoy en día, cuando los sistemas de IA se descontrolan, empresas como OpenAI simplemente pueden apagarlos. Pero a algunos expertos les preocupa que los sistemas futuros se resistan a los esfuerzos por apagarlos. Por ahora, estas son preocupaciones hipotéticas. “Estamos muy lejos”, dijo Oren Etzioni, catedrático de la Universidad de Washington y director ejecutivo fundador del Instituto Allen de Inteligencia Artificial. “Si tuviera que preocuparme ya sea por una IA que escape del laboratorio y mate a millones de personas o por un virus que escape y mate a millones, no hay competencia. La preocupación es el virus”. Resulta que, incluso el ántrax tiene una probabilidad razonable de acabar con la humanidad. El ántrax ha existido desde la antigüedad, pero más recientemente ha sido uno de los favoritos de las naciones rebeldes que desarrollan programas de armas biológicas.