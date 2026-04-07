ONU votará sobre resolución para abrir el estrecho de Ormuz y medidas defensivas contra Irán

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará el martes en torno a una resolución destinada a reabrir el estrecho de Ormuz que ha sido diluida repetidamente debido a la oposición de Rusia y China. Pero sigue sin estar claro si aun así vetarán la medida, patrocinada por Baréin. La votación está programada para unas horas antes del plazo de las 20 hrs fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para que Irán abra la vía marítima estratégica o se enfrente a ataques contra sus centrales eléctricas y puentes. Por el estrecho suele pasar una quinta parte del petróleo mundial, y el control del estrecho por parte de Irán durante la guerra ha disparado los precios de la energía.

Es dudoso que la resolución, incluso si se adopta, tenga impacto en la guerra —que ya va por su quinta semana— porque se ha debilitado de forma significativa para intentar que Rusia y China se abstengan en lugar de vetarla. La propuesta inicial de Baréin habría autorizado a los países a usar “todos los medios necesarios” —una formulación de la ONU que incluiría acción militar— para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y disuadir intentos de cerrarlo. Después de que Rusia, China y Francia, todos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, manifestaran su oposición a aprobar el uso de la fuerza, la resolución se revisó para eliminar toda referencia a acciones ofensivas. Solo habría autorizado “todos los medios defensivos necesarios”. La votación iba a ser el sábado. Pero, en cambio, la resolución se debilitó aún más para eliminar cualquier referencia a la autorización del Consejo de Seguridad —que es una orden de actuar— y limitar sus disposiciones al estrecho de Ormuz. Borradores anteriores habían incluido aguas adyacentes. La resolución que se votará el martes “alienta enérgicamente a los Estados interesados en el uso de rutas marítimas comerciales en el estrecho de Ormuz a coordinar esfuerzos, de naturaleza defensiva, acordes con las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad y la protección de la navegación a través del estrecho de Ormuz”. Esto debería incluir escoltar buques mercantes y comerciales, y disuadir intentos de cerrar, obstruir o interferir con la navegación internacional a través del estrecho, señala el texto.

La resolución también exige que Irán detenga de inmediato los ataques contra buques mercantes y comerciales y deje de obstaculizar su libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz, así como de atacar infraestructura civil. En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero, Irán ha atacado hoteles, aeropuertos, edificios residenciales y otra infraestructura civil en más de 10 países, incluidos países vecinos, algunos de los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural. Estados Unidos e Israel han atacado a su vez infraestructura educativa, civil, militar, gubernamental, religioso, entre otros. El bloqueo iraní del estrecho es visto por las naciones del Golfo Pérsico como una amenaza existencial. Baréin, un país que alberga la Quinta Flota de Estados Unidos y es el representante árabe del Consejo de Seguridad y su presidente este mes, ha estado presionando para que haya una acción de la ONU. Al mismo tiempo, Trump volvió a exigir el lunes que Irán reabra el estrecho de Ormuz, advirtiendo que “un país entero puede quedar eliminado en una noche, y eso podría ser mañana por la noche”. Repitió la advertencia el martes, al afirmar que “toda una civilización morirá esta noche” si Teherán no cumple su plazo para aceptar un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz en su red social True Social. El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, y el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, han culpado a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra y de desencadenar una crisis global. La semana pasada dijeron al Consejo de Seguridad que la prioridad más urgente ahora es poner fin de inmediato a las operaciones militares. En respuesta a los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico, el Consejo de Seguridad adoptó el 11 de marzo una resolución patrocinada por Baréin que condena los “ataques atroces” y pide a Teherán que detuviera de inmediato sus ataques. Esa resolución, aprobada por 13 votos a favor y ninguno en contra, con Rusia y China absteniéndose, también condenó las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y pidió el fin inmediato de todas las acciones que bloquean el transporte marítimo.

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