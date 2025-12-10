Ordenan a Donald Trump cesar despliegue de Guardia Nacional en California

Un juez federal ordenó al Gobierno de Donald Trump detener el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y regresarle el control a las tropas del estado.

En San Francisco, el juez Charles Breyer, otorgó una orden judicial que pidieron funcionarios de California que mostraron su oposición a la medida extraordinaria del presidente Donald Trump de usar a tropas de la Guardia estatal sin el aval del gobernador, con el objetivo de impulsar la detención de migrantes, sin embargo pospuso la decisión hasta el lunes.

TE PUEDE INTERESAR: Ordena juez publicar registros del gran jurado sobre caso Epstein

California defendió que las condiciones en Los Ángeles cambiaron desde que Trump tomó el mando de las tropas y decidió desplegarlas en junio. El Gobierno primero convocó a más de cuatro mil soldados de la guardia de California, pero esa cifra disminuyó a cientos hacia finales de octubre, con cerca de 100 tripas que permanecían en la zona de Los Ángeles.

Sin embargo, la administración Trump amplió el despliegue hasta febrero, en tanto que intentó utilizar también a la Guardia de California en Portland, Oregon, buscando llevar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas, pese a la oposición de alcaldes y gobernadores.

Abogados del Departamento de Justicia defendieron que aún se requiere la presencia de la Guardia en Los Ángeles para proteger al personal y a propiedad federal.

Trump asumió el mando de la Guardia Nacional de California ante protestas por detenciones masivas de inmigrantes, lo que representó la primera vez en décadas que la guardia nacional de un estado se activa sin una petición de su gobernador.