Ordena juez publicar registros del gran jurado sobre caso Epstein

Un juez consideró que las transcripciones secretas del jurado investigador del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein de 2019, con lo que se suma a otros dos juzgadores que avalaron las peticiones del Departamento de Justicia para la desclasificación de material de las investigaciones sobre abuso sexual contra el magnate fallecido.

Richard M. Berman, juez federal de distrito, revirtió su decisión anterior de mantener en secreto el material, pues citó una nueva ley que obliga al gobierno a abrir sus archivos sobre Epstein y Ghislaine Maxwell.

El juez advirtió que las cerca de 70 páginas de material del jurado investigador son poco reveladoras y “meramente un fragmento de rumores” sobre la conducta del magnate.

Esta misma semana, otro juez federal de Manhattan ordenó publicar los registros del caso de tráfico sexual de Maxwell en 2021, en tanto la semana pasada un juez en Florida dio su aval para desclasificar las transcripciones de una investigación federal de un jurado sobre Epstein, abandonada en la década de 2000.

El Departamento de Justicia pidió a jueces que levantaran las órdenes de secrecía luego de que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, avalada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump en noviembre, contemplara una excepción a las reglas que mantienen la confidencialidad en procedimientos del jurado investigador.

La ley obliga a que el Departamento de Justicia publique los registros vinculados con Epstein antes del próximo 19 de diciembre.

Los abogados de Epstein defendieron con Berman la semana pasada que sus clientes no asumieron ninguna postura sobre la petición para desclasificar del Departamento de Justicia.

Berman consideró que la ley de transparencia “pretende inequívocamente hacer públicos los materiales del jurado investigador sobre Epstein y los materiales de descubrimiento” que anteriormente estaban cubiertos por órdenes de secrecía. La ley “deroga los materiales del jurado investigador que de otro modo serían secretos”, escribió.

Pidió al Departamento de Justicia seguir con rigor las disposiciones de privacidad de la ley para garantizar que los nombres e información de identidad de las víctimas sean protegidos, pues su seguridad y privacidad “son primordiales”.