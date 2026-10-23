Organizaciones buscan movilizar el sábado a los latinos en el Día de Votación Temprana

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    Organizaciones buscan movilizar el sábado a los latinos en el Día de Votación Temprana
    Más de 45 estados tienen reglas que permiten votar de esta forma, lo que implica sufragar por correo o en persona antes del 3 de noviembre, fecha de las elecciones. ESPECIAL.

Se infomró que los hispanos están votando más que en años pasados, pero aún por debajo de otros grupos

MIAMI.- Organizaciones civiles en Estados Unidos buscan movilizar a los latinos en el Día Nacional de Votación Temprana (Early Voting Day) el sábado, al señalar que los hispanos, que son clave para definir las elecciones en distritos competitivos.

El acontecimiento cívico apartidista, creado por la cadena MTV en 2020, implica el 24 de octubre más de 500 eventos en EE.UU. de más de mil socios, incluyendo asociaciones ciudadanas, universidades y negocios, explicó a EFE Yadira Sánchez, directora del Día Nacional de Votación Temprana y de la agrupación Poder Latinx.

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Aunque la fecha es para el público en general, Poder Latinx y otras asociaciones, como Voto Latino, Border Workers United y Services, Immigrant Rights & Education Network (SIREN), se enfocan en los hispanos, con 39 millones de ellos que califican para votar, según datos citados por Sánchez en una entrevista.

“En estados clave donde tenemos la mayoría de nuestra población van a ser votos decisivos, y por eso no hay que quedarnos en casa, no hay que ir a votar a último momento, y votar temprano, la verdad, provee muchas oportunidades para familias trabajadoras a que salgan a votar cuando ellos decidan”, detalló la activista.

Poder Latinx hará eventos en estados decisivos para el control de ambas cámaras del Congreso y gobiernos estatales: Arizona, California, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Texas y Washington, pero a nivel nacional habrá cientos de actividades, como ferias, carreras, clases de yoga, caravanas, lucha libre y festivales.

“El logro aquí es hacer no solamente la votación más fácil y también más flexible, sino también más divertida”, comentó Sánchez.

EL VOTO HISPANO EN LA MIRA

Los electores latinos acaparan mayor atención desde que el ahora presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo casi la mitad de su apoyo en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, pero una encuesta del Pew Research Center mostró la semana pasada que ahora casi tres de cada cuatro hispanos desaprueban su gestión.

Casi la mitad del voto anticipado emitido hasta el jueves, el 46.2%, corresponde a ciudadanos registrados como demócratas, frente a un 30.2% de republicanos, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.Pero estos datos mostraron que solo 2.6% de los votos eran de hispanos en los estados que reportan la raza y grupo étnico del elector, Georgia, Luisiana y Carolina del Norte.

Por otro lado, un análisis de la firma TargetSmart, de tendencia demócrata, reportaba que la proporción era de 7.7% en 229 condados a nivel nacional, casi el doble que en 2024.

“Varia de estado por estado, pero la comunidad latina no tiene números tan altos, la verdad, el problema con la comunidad latina es que a veces dejamos la votación al último día y el último día muchas cosas pueden pasar. Es un martes, hay horarios de trabajo que pueden cambiar, hay responsabilidades”, advirtió Sánchez.

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