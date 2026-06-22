Otorga Netanyahu al Ejército israelí ‘libertad total de acción’ en el Líbano

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    Otorga Netanyahu al Ejército israelí ‘libertad total de acción’ en el Líbano
    Una mujer inspecciona su barrio destruido tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá en la aldea de Maifadoun, al sur del Líbano, el lunes 22 de junio de 2026. AP/Mohammed Zaatari

El balance de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano desde marzo asciende a 4,106, mientras que el número de heridos alcanza los 12,153, según los últimos datos

JERUSALÉN- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que ha otorgado al Ejército “libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente” proveniente del Líbano, según dijo en un comunicado en vídeo emitido por su oficina.

“La orden que el ministro de Defensa (Israel Katz) y yo hemos dado al Ejército de Israel es clara y no ha cambiado: nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente contra ellos o contra los habitantes del norte”, afirmó Netanyahu.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-acuerdo-entre-iran-y-eu-un-fracaso-de-netanyahu-que-dificulta-su-reeleccion-KO21491128

El primer ministro también aseguró que el Ejército israelí, respaldado por él mismo y por “todo el pueblo”, no tiene “ninguna restricción” respecto a sus operaciones en el país vecino, del que ocupa alrededor de 570 kilómetros cuadrados.

En el comunicado, Netanyahu insistió en que Israel permanecerá en la “franja de seguridad” -como se refiere el primer ministro israelí al territorio libanés ocupado, “todo el tiempo que sea necesario» con el fin de «proteger a los habitantes del norte y a todos los ciudadanos del país”.

Pese al memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, que incluye el frente libanés, el Gobierno de Netanyahu ha reivindicado la libertad de Israel para seguir ocupando territorio en su país vecino e intercambiando fuego con la milicia libanesa Hizbulá.

Este punto de fricción, que hizo peligrar las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio en varias ocasiones, pareció calmarse durante el fin de semana, cuando Israel limitó la intensidad y la frecuencia de sus ataques en territorio libanés tras una tregua no oficial con Hizbulá anunciada la tarde del viernes.

El balance de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano desde marzo asciende a 4,106, mientras que el número de heridos alcanza los 12,153, según los últimos datos difundidos por las autoridades libanesas este pasado domingo.

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