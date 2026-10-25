Detienen a tres saltillenses tras reporte de supuesta agresión; en redes denuncian abuso policial

Tres mujeres originarias de Saltillo fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, tras una persecución que culminó en el estacionamiento del centro comercial Fashion Drive. Mientras hay versiones que aseguran fue por presunta agresión, en redes sociales se difunde el señalamiento por supuesto abuso policial. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron el sábado 24 de octubre en la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Montes Celestes. Los policías detectaron una camioneta Chevrolet Captiva de color rojo que circulaba sin placas de circulación e, indican, ignoró la luz roja de un semáforo, aparentemente.

Al marcarle el alto, la conductora presuntamente comenzó a insultar a los oficiales. Durante la maniobra de huida, la mujer habría conducido en reversa e impactado la parte frontal de una patrulla, ocasionando daños materiales antes de darse a la fuga, según la información difundida por medios neoleoneses. El seguimiento de los uniformados terminó en el estacionamiento del centro comercial, donde, según la versión, las tripulantes se opusieron a la intervención. Los reportes señalan que las mujeres presuntamente agredieron físicamente a los elementos, dejando a dos efectivos lesionados: uno con una herida en la nariz y otro con una mordedura en el brazo izquierdo. VERSIONES DIVIDIDAS EN REDES Sin embargo, en plataformas digitales han surgido denuncias encabezadas por creadores de contenido y usuarios. De acuerdo con estas publicaciones, las mujeres no habrían cometido ninguna falta ni agredido a nadie, y por el contrario, señalan que los policías habrían hecho un uso indebido de la fuerza, incluyendo supuestos tocamientos inapropiados hacia las detenidas durante la intervención.

Hasta el momento, ninguna de las dos versiones ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades ministeriales, quienes ya integran la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Las implicadas fueron identificadas como Mayra “N”, de 21 años; Debhani “N”, de 24 años, y Mayra “N”, de 43 años. Las tres fueron trasladadas a las instalaciones del C2 municipal y puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica. Como parte de los hechos, se informó que en el interior del vehículo viajaban cuatro menores de edad, quienes fueron resguardados por la Unidad Élite de Protección y entregados a un familiar. La camioneta fue retirada y trasladada a un corralón por la falta de placas y documentación.