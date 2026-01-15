Otro colapso de grúa en Tailandia deja dos muertos un día después de descarrilamiento de tren

BANGKOK.- Un día después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia y matara a 32 personas, dos personas fallecieron en un accidente similar cuando un grúa de construcción se derrumbara sobre una carretera elevada cerca de Bangkok.

El trabajo en una extensión de la autopista Rama 2, una arteria principal que sale de Bangkok, se ha vuelto notorio por los accidentes de construcción, algunos de ellos fatales.

De acuerdo a lo que se informó en este segundo accidente, la grúa se derrumbó la mañana del jueves en la provincia de Samut Sakhon, atrapando a dos vehículos en los escombros.

Termina búsqueda de pasajeros desaparecidos

Tres pasajeros listados como desaparecidos tras los hechos en Tailandia registrados el pasado miércoles fueron localizados, esto luego de que se informara que éstos bajaron del tren antes del suceso.

Las autoridades informaron que se pensaba que había 171 personas a bordo de los tres vagones del tren en el que casi 70 resultaron heridas.

Tras los hechos, se informó que la línea del proyecto ferroviario de alta velocidad en la que ocurrió el accidente está asociada con el plan para conectar China con el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planificada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, matando a tres trabajadores.

Anan Phonimdaeng, gobernador interino de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia, declaró que el contratista del proyecto es Italian-Thai Development, con una empresa china responsable del diseño y la supervisión de la construcción.

Constructora tailandesa, implicada en ambos accidentes

El ministro de Transporte, Phiphat, indicó que Italthai también era el contratista principal en el proyecto de la autopista donde ocurrió el accidente del jueves.

Italthai emitió declaraciones similares ofreciendo condolencias y asistencia en la recuperación e investigaciones en respuesta a ambos accidentes.