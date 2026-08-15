Otro potente terremoto esta vez en Indonesia; al menos 47 muertos y hay alerta de tsunami

Indonesia emitió una alerta de tsunami e instó a los residentes en la costa a trasladarse a zonas más altas, pero posteriormente la cancelaron cuando la agencia meteorológica indicó que el monitoreo no mostró cambios significativos en el nivel del mar que representaran una amenaza para las comunidades costeras. Se reportaron algunos tsunamis más pequeños.

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió el mar frente a la costa de Indonesia la madrugada del sábado, matando al menos a 47 personas, derribando edificios y viviendas y generando pánico en una región propensa a sismos mortales. Las autoridades dijeron que decenas de residentes más resultaron heridos y advirtieron que el número de muertos casi con certeza aumentará.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el sismo azotó la región de Flores en el este a una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

RÉPLICAS SÍSMICAS Y TSUNAMI

La agencia meteorológica dijo que al sismo le siguieron al menos 235 réplicas, con la mayor de hasta magnitud 6.2.

Las estaciones de monitoreo del nivel del mar detectaron algunos pequeños tsunamis en aldeas costeras en las regencias de Manggarai y Manggarai Oriental. Videos obtenidos por The Associated Press mostraron la aldea de Riung en la regencia de Ngada cubierta de lodo y escombros después de lo que la agencia describió como un tsunami de 1.61 metros. Barcos pesqueros quedaron varados en la orilla, la infraestructura dañada y viviendas rodeadas por sedimentos dejados por las aguas al retirarse.

Hubo olas de 0,94 metros en Maurole, regencia de Ende.

También se detectaron olas de tsunami superiores a 0.5 metros en Bulukumba, Célebes del Sur, y en Sape, en la regencia de Bima.

Un fuerte terremoto de magnitud 6.9 azotó la provincia de Sumatra del Norte, en el oeste de Indonesia el sábado por la tarde, según el USGS. Ocurrió a 172.5 kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que significa que fue demasiado profundo para causar daños o víctimas significativos, dijeron las autoridades indonesias.

EDIFICIOS HECHOS PEDAZOS

El jefe de policía de Nusa Tenggara Oriental, Rudi Darmoko, dijo que los cortes de energía en ciudades y aldeas han obstaculizado el flujo de información y complicado las labores de búsqueda y rescate.

“Seguimos recopilando informes de daños y víctimas, pero hay interrupciones en las comunicaciones”, manifestó Darmoko. Dijo que los deslizamientos de tierra en la regencia de Ende provocados por el terremoto también cortaron la carretera Trans-Flores, una vía pavimentada de montaña de aproximadamente 700 kilómetros que atraviesa la isla de Flores, desde Labuan Bajo hasta Larantuka.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Suharyanto, indicó que los rescatistas han recuperado al menos 47 cuerpos, en su mayoría en Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental, y que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales.

Suharyanto, quien como muchos indonesios usa un solo nombre, declaró que el terremoto arrasó al menos 157 viviendas y dañó casi otras 200, obligando a unos 2 mil aldeanos a abandonar sus hogares hacia refugios temporales. El potente temblor también destruyó más de 100 instalaciones públicas, incluidas escuelas, centros médicos e iglesias.

El número de muertos podría aumentar porque los deslizamientos de tierra provocados por el terremoto sepultaron o aislaron muchas aldeas remotas en seis regencias de la isla de Flores, apuntó Fathur Rahman, quien encabeza la Oficina de Búsqueda y Rescate en Maumere, la capital de Sikka.

Apuntó que algunas aldeas remotas quedaron completamente sepultadas, y que la infraestructura dañada y la falta de equipo pesado han obstaculizado las labores de rescate.

Las autoridades dijeron que se desplegaron tres helicópteros y una embarcación de rescate para apoyar la logística y las operaciones de respuesta de emergencia, incluidas posibles evacuaciones. Nusa Tenggara Oriental consiste en numerosas islas y presenta importantes desafíos de transporte y acceso.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

En particular, un potente terremoto provocó un tsunami en 1992 que dejó unos 2 mil 500 muertos en Flores, parte de un grupo de islas en la mitad oriental de Indonesia, mientras que en 2018, un sismo de magnitud 7.5 generó un gran tsunami localizado que arrasó zonas costeras, dejando más de 4 mil 400 muertos.

En diciembre de 2004, un enorme terremoto de magnitud 9.1 frente a Sumatra, en el oeste de Indonesia, desencadenó un tsunami que dejó 230 mil muertos en una docena de países.