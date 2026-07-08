Trump promete que golpeará a Irán ‘con fuerza’ por segunda noche consecutiva y amenaza con tomar el control de la isla de Kharg

También amenazó con apoderarse del centro por donde transita aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, al tiempo que esbozaba una serie de posibles acciones y presagiaba una segunda noche de ataques estadounidenses.

Donald Trump amenazó el miércoles con “apoderarse de la isla de Kharg” y llevar a cabo ataques adicionales contra Irán ante el resurgimiento de las tensiones, afirmando que “no hay nada” que Teherán pueda hacer para detener a Estados Unidos .

“En un solo día, podríamos derribar todos los puentes de Irán. No hay nada que puedan hacer al respecto”, dijo Trump durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN. “Si es necesario, los eliminaremos. Tienen plantas desalinizadoras. Las eliminaremos si es necesario”.

“Tal vez tomemos el control de la isla de Kharg.”

La advertencia del presidente a Irán marcó la primera vez que amenazó con ataques contra el régimen estando físicamente dentro del alcance de sus misiles.

Pero ni eso ni los complots anteriores para asesinar a Trump lo disuadieron el miércoles, aunque el presidente sí anunció sus planes de no volar desde Turquía a bordo de su preciado nuevo Air Force One después de haber comentado públicamente que la República Islámica podría matarlo algún día.

Su decisión de volar el modelo antiguo del Air Force One desde Ankara al Reino Unido —aparentemente para facilitar una visita guiada al lujoso avión por parte de las tropas estadounidenses— desató especulaciones de que el nuevo avión de lujo donado por Qatar es menos seguro contra el fuego enemigo.

El miércoles por la mañana, Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo una serie de ataques contra Irán en represalia por el ataque de Teherán contra tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Esto se produjo después de que el Departamento del Tesoro anulara una licencia que permitía a Irán vender petróleo, la cual había sido aprobada como parte de un memorando de entendimiento firmado por Trump el 17 de junio.

El pacto preliminar tenía como objetivo sentar las bases para negociaciones más amplias y continuas con Teherán con miras a un acuerdo de paz definitivo.

Anteriormente, Trump había insinuado que Estados Unidos “probablemente” atacaría de nuevo a Irán el miércoles por la noche, reiterando que “no hay nada que puedan hacer al respecto”.

“Podría haber un gran ataque, y dejaría fuera de combate a muchas cosas”, dijo también Trump.

“Les voy a avisar, esta noche les vamos a dar duro, pero ya veremos cómo sale todo.”

Trump también amenazó con reimponer un bloqueo naval a los puertos iraníes, lo que probablemente provocaría una respuesta recíproca por parte de Irán, cerrando de hecho el estrecho de Ormuz y causando un aumento drástico de los precios del petróleo.

“Quizás volvamos a levantar el bloqueo. Claro que colocarán minas si pueden”, añadió. “ Pero es difícil porque ahora estamos neutralizando esas pequeñas embarcaciones con la misma arma que usamos para acabar con los narcotraficantes y las lanchas que llegaban por mar”.

El presidente también sugirió que la tecnología de desminado que Estados Unidos ha traído a la región socavará la capacidad de Irán para causar estragos en el estrecho de Ormuz en el futuro.

El precio del crudo Brent subió casi un 4,5% al día siguiente del discurso de Trump.

“Cada vez que les pegamos, sube un poco”, admitió el presidente.

Trump declaró a los periodistas el miércoles por la mañana durante un evento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es consciente de que Irán quiere matarlo, y admitió que algún día podrían lograrlo.

“Quieren eliminar al líder de Estados Unidos, a mí. Estoy en todas las listas”, dijo Trump. “Vi algo esta mañana: estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido algo de suerte. Pero tal vez eso no dure mucho”.

Durante una aparición junto al presidente sirio Ahmed al-Sharaa, Trump dijo que confía en que la guerra contra Irán ya ha bloqueado el camino de la nación teocrática hacia un arma nuclear, su principal objetivo bélico.

“Ya tenemos el material nuclear porque está tan profundo bajo tierra que nadie más podrá conseguirlo”, insistió.

Cabe destacar que Trump mantuvo abiertas todas las opciones y se mostró vago sobre si planea reanudar una guerra a gran escala o utilizar la amenaza del uso de la fuerza para obligar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones.

Cuando un periodista le preguntó si el acuerdo de paz preliminar estaba muerto, Trump respondió: “Para mí, creo que se acabó. Ya no quiero tratar con ellos. Son escoria”.

“Son gente cruel y violenta... por lo que a mí respecta, se acabó”, dijo Trump. “Por lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos”.

“Francamente, no quiero perder el tiempo con ellos”, añadió el presidente antes de aclarar: “Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores sigan hablando si quieren, pero no lo veo conveniente”.