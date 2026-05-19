Pakistán despliega 8 mil soldados y un escuadrón de aviones de combate en Arabia Saudita ante la escalada de tensiones bélicas con Irán

Las tropas y los aviones fueron desplegados a principios de abril, incluyendo cazas JF-17 y el sistema de defensa aérea chino HQ-9, cuyo objetivo es interceptar cualquier ataque contra Arabia Saudí , según informaron fuentes oficiales a Reuters.

Según un nuevo informe, Pakistán ha desplegado 8.000 soldados, junto con un escuadrón de aviones de combate y un sistema de defensa aérea, en Arabia Saudita como parte de su pacto de defensa mutua ante la creciente escalada de tensiones con Irán.

En virtud del pacto de defensa mutua, Pakistán podría enviar hasta 80.000 soldados para defender el Reino de Arabia Saudita, que fue blanco de ataques iraníes durante el punto álgido de la guerra en marzo, añadieron fuentes de seguridad.

Este despliegue refuerza aún más la presencia de miles de soldados paquistaníes que ya se encontraban estacionados en Arabia Saudí en medio del conflicto.

La magnitud del despliegue sugiere que Pakistán está desempeñando un papel activo para proteger a Arabia Saudí tras el ataque de Irán a la infraestructura energética de Riad, lo que podría desencadenar una guerra más amplia en Oriente Medio.

Junto con los soldados y las aeronaves, incluidos los drones, Pakistán también desplegó buques de guerra como parte del acuerdo de seguridad, pero no estaba claro de inmediato si algún buque había llegado ya a Arabia Saudí.

Los gobiernos de Pakistán y Arabia Saudita aún no han emitido un comunicado sobre la última operación de despliegue a gran escala.

Aún no se conocen todos los detalles del acuerdo de defensa mutua entre ambas naciones, firmado el año pasado, pero ambas partes han declarado que sus países están comprometidos a defenderse mutuamente ante un ataque.

En aquel momento, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, dio a entender que el acuerdo, en la práctica, coloca al reino saudí bajo el paraguas nuclear de Pakistán .

Pakistán lleva mucho tiempo proporcionando a los saudíes apoyo militar y entrenamiento, y Riad ha actuado como un poderoso aliado económico que ha financiado gran parte del equipo que ahora se ha desplegado en el reino.

Los detalles de las operaciones militares de ambos países se dan a conocer tras los informes de que Arabia Saudita lanzó múltiples ataques secretos contra Irán en represalia por los ataques de la República Islámica dentro del reino.

Irán ha advertido repetidamente que su campaña de represalias masivas en el Golfo se reanudará si Estados Unidos e Israel ponen fin al frágil alto el fuego vigente.