Arabia Saudita lanzó numerosos ataques encubiertos contra Irán a medida que la guerra se intensifica

Los ataques saudíes, de los que no se había informado anteriormente, marcan la primera vez que se tiene constancia de que el reino haya llevado a cabo directamente una acción militar en territorio iraní y demuestran que se está volviendo mucho más audaz a la hora de defenderse de su principal rival regional.

Arabia Saudita lanzó numerosos ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques llevados a cabo en el reino durante la guerra de Oriente Medio, según informaron dos funcionarios occidentales informados sobre el asunto y dos funcionarios iraníes.

Según dos funcionarios occidentales, los ataques, perpetrados por la Fuerza Aérea Saudí, se habrían llevado a cabo a finales de marzo. Uno de ellos se limitó a decir que se trataba de “ataques de represalia por los ataques sufridos en Arabia Saudí”.

Reuters no pudo confirmar cuáles eran los objetivos específicos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí no se pronunció directamente sobre si se habían llevado a cabo ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no respondió a la solicitud de comentarios.

Arabia Saudí, que mantiene una estrecha relación militar con Estados Unidos, tradicionalmente ha dependido del ejército estadounidense para su protección, pero la guerra de 10 semanas ha dejado al reino vulnerable a ataques que han traspasado el paraguas militar estadounidense.

Los Estados árabes del Golfo comenzaron a contraatacar

Los ataques saudíes ponen de relieve la ampliación del conflicto y hasta qué punto una guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero ha involucrado a todo Oriente Medio de maneras que no se han reconocido públicamente.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado con misiles y drones a los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo, atacando no solo bases militares estadounidenses, sino también sitios civiles, aeropuertos e infraestructura petrolera, y ha cerrado el estrecho de Ormuz , interrumpiendo el comercio mundial.

Los Emiratos Árabes Unidos también llevaron a cabo ataques militares contra Irán, según informó el Wall Street Journal el lunes. En conjunto, las acciones de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos revelan un conflicto cuya verdadera naturaleza ha permanecido en gran medida oculta: un conflicto en el que las monarquías del Golfo, azotadas por los ataques iraníes, comenzaron a contraatacar.

Pero su enfoque no ha sido idéntico. Los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una postura más intransigente, buscando obtener un precio de Irán y participando solo ocasionalmente en diplomacia pública con Teherán.

Mientras tanto, Arabia Saudita ha intentado evitar que el conflicto se intensifique y ha mantenido un contacto regular con Irán, incluso a través del embajador de Teherán en Riad. Este no respondió a la solicitud de comentarios.

El alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí no se pronunció directamente sobre si se había alcanzado un acuerdo de desescalada con Irán, pero afirmó: «Reafirmamos la posición constante de Arabia Saudí a favor de la desescalada, la moderación y la reducción de las tensiones en aras de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región y de sus habitantes».

Huelgas, luego desescalada

Los funcionarios iraníes y occidentales afirmaron que Arabia Saudí informó a Irán de los ataques, lo que fue seguido de una intensa actividad diplomática y amenazas saudíes de tomar nuevas represalias, lo que condujo a un entendimiento entre los dos países para reducir la tensión.

Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán en el International Crisis Group, afirmó que los ataques de represalia saudíes contra Irán, seguidos de un acuerdo para reducir la escalada, “mostrarían un reconocimiento pragmático por ambas partes de que una escalada incontrolada conlleva costes inaceptables”.

Semejante secuencia de acontecimientos demostraría “no confianza, sino un interés compartido en imponer límites a la confrontación antes de que se convirtiera en un conflicto regional más amplio”.

La desescalada informal entró en vigor la semana anterior a que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego en su conflicto general el 7 de abril. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.

Uno de los funcionarios iraníes confirmó que Teherán y Riad habían acordado reducir la tensión, y afirmó que la medida tenía como objetivo “cesar las hostilidades, salvaguardar los intereses mutuos y evitar la escalada de tensiones”.

Irán y Arabia Saudita, las dos principales potencias musulmanas chiítas y sunitas de Oriente Medio, que llevan mucho tiempo enfrentadas, han respaldado a grupos opuestos en conflictos por toda la región.

Un acercamiento mediado por China en 2023 propició la reanudación de sus relaciones, incluido un alto el fuego entre los hutíes, respaldados por Irán, en Yemen y Arabia Saudí, que se ha mantenido desde entonces.

Al permanecer abierto el Mar Rojo a la navegación, Arabia Saudí ha podido seguir exportando petróleo durante todo el conflicto, a diferencia de la mayoría de los estados del Golfo, y por lo tanto ha logrado mantenerse relativamente aislada.

El reino evitó el “horno de la destrucción”, dice el príncipe

En un artículo de opinión publicado el fin de semana en Arab News, medio de comunicación de propiedad saudí, el exjefe de inteligencia saudí, el príncipe Turki al-Faisal, resumió la estrategia del reino, escribiendo que “cuando Irán y otros intentaron arrastrar al reino al horno de la destrucción, nuestros líderes optaron por soportar los sufrimientos causados por un vecino para proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos”.

Los ataques de Arabia Saudí se produjeron tras semanas de creciente tensión.

En una rueda de prensa celebrada en Riad el 19 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, declaró que el reino “se reservaba el derecho a emprender acciones militares si lo consideraba necesario”.

Tres días después, Arabia Saudita declaró persona non grata al agregado militar de Irán y a cuatro miembros del personal de la embajada.

Irán redujo los ataques directos contra el reino, según fuentes

Según fuentes occidentales, a finales de marzo, los contactos diplomáticos y la amenaza de Arabia Saudí de adoptar una postura más intransigente, similar a la de los Emiratos Árabes Unidos, y de tomar nuevas represalias, propiciaron un acuerdo para reducir la tensión.

Según un recuento de Reuters basado en declaraciones del Ministerio de Defensa saudí, la cifra de ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita, registrados entre el 25 y el 31 de marzo, se redujo a poco más de 25 entre el 1 y el 6 de abril.

Según fuentes occidentales, los proyectiles disparados contra Arabia Saudí en los días previos al alto el fuego generalizado procedían de Irak y no del propio Irán, lo que indica que Teherán había reducido los ataques directos mientras que los grupos aliados seguían operando.

Arabia Saudita convocó al embajador de Irak el 12 de abril para protestar por los ataques perpetrados desde territorio iraquí.

La comunicación entre Arabia Saudí e Irán continuó incluso cuando surgieron tensiones al comienzo del alto el fuego más amplio entre Irán y Estados Unidos, cuando el Ministerio de Defensa saudí informó del lanzamiento de 31 drones y 16 misiles contra el reino los días 7 y 8 de abril.

El repunte de casos llevó a Riad a considerar represalias contra Irán e Irak, mientras que Pakistán desplegó aviones de combate para tranquilizar al reino e instó a la moderación a medida que la diplomacia cobraba impulso.