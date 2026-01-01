Pakistán vive año más mortal en una década; aumentan 74% muertes en combate en 2025

ISLAMABAD.- Las muertes relacionadas con combates en Pakistán aumentaron un 74%, en los que más de la mitad de los fallecidos eran milicianos

Según un nuevo informe publicado por un grupo de expertos independiente, el país vivió su año más mortífero en más de una década en 2025.

Islamabad a menudo acusa a Kabul de hacer la vista gorda ante los ataques transfronterizos de milicianos paquistaníes, una afirmación que el gobierno talibán de Afganistán niega.

Las tensiones entre los dos vecinos han sido altas desde octubre tras enfrentamientos fronterizos que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.

De acuerdo al Instituto de Pakistán para Estudios de Conflicto y Seguridad, o PICSS, la violencia en Pakistán dejó 3 mil 413 muertos.

Lo anterior significó un aumento en comparación con las 1.950 registradas en 2024-- y que de ese total, 2 mil 138 de los fallecidos fueron milicianos.

El aumento del 124% en el número de muertes de milicianos desde 2024 refleja las intensas operaciones antiterroristas contra los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP, que no forman parte de los talibanes de Afganistán.

El grupo ha intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad de Pakistán en los últimos años.

Recientemente una bomba al borde de la carretera mató a un transeúnte el jueves e hirió a otras cinco personas en Sibi, un distrito de Baluchistán, según el jefe de policía local Ghulam Ali.

Por su parte Abdullah Khan, director general de PICSS, dijo que el alto número de muertos se debió en parte a un aumento en los atentados suicidas y al uso por parte de los milicianos de equipo militar que Estados Unidos abandonó en Afganistán tras su retirada en 2021, que luego llegó a los talibanes paquistaníes y otros grupos, aumentando sus capacidades operativas.

El PICSS, con sede en Islamabad, registró al menos 1.066 ataques de la milicia en 2025 y los ataques suicidas aumentaron un 53%, con 26 incidentes reportados.

También dijo que las fuerzas de seguridad arrestaron a unos 500 milicianos durante operaciones basadas en inteligencia el año pasado, un aumento desde 272 en 2024, afirmó.

Khan resaltó que múltiples grupos milicianos, incluido el TTP, se atribuyeron la mayoría de los ataques en 2025.

El informe se publicó semanas después que el portavoz militar de Pakistán, el teniente general Ahmad Sharif Chaudhry, dijera que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 67 mil 23 operaciones basadas en inteligencia en 2025, matando a mil 873 milicianos, que incluían a 136 ciudadanos afganos.