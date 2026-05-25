Papa León XIV pide en encíclica que la inteligencia artificial ‘no domine al ser humano’

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    Papa León XIV pide en encíclica que la inteligencia artificial ‘no domine al ser humano’
    El papa León XIV presentó su primera encíclica titulada “Magnifica Humanitas”, un documento centrado en los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial. VANGUARDIA/ARCHIVO

El papa León XIV presentó su primera encíclica sobre inteligencia artificial, donde alertó sobre los riesgos del poder tecnológico, la desigualdad y la manipulación digital

La relación entre tecnología y humanidad llegó oficialmente al centro del debate en el Vaticano. El papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” (“Humanidad magnífica”), un texto de 110 páginas que analiza el impacto de la inteligencia artificial sobre la sociedad, la economía, la política y la dignidad humana.

El documento fue firmado el pasado 15 de mayo, fecha que coincide con el aniversario 135 de la histórica encíclica Rerum Novarum de León XIII, considerada uno de los pilares de la Doctrina Social de la Iglesia. León XIV retomó ese legado para plantear que la revolución tecnológica actual exige una respuesta ética global.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-papa-y-cofundador-de-anthropic-lanzaran-enciclica-del-pontifice-sobre-ia-y-la-dignidad-humana-LD20769301

“La IA no puede considerarse moralmente neutra”, escribió el pontífice, quien pidió “desarmarla” para evitar que termine dominando al ser humano. Aunque el texto reconoce el potencial positivo de la innovación tecnológica, insiste en que el desarrollo digital debe permanecer subordinado al bienestar colectivo y no únicamente al beneficio económico.

EL PAPA ALERTA SOBRE EL PODER DE LAS GRANDES TECNOLÓGICAS

Uno de los ejes más fuertes de la encíclica es la crítica a la concentración de poder tecnológico en manos de unas cuantas empresas privadas. León XIV advierte que algoritmos, datos, plataformas digitales e infraestructura tecnológica están quedando bajo control de corporaciones capaces de influir en la economía, la información y la vida cotidiana.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público”, señala el documento. El papa añadió que este escenario puede generar “nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”.

El pontífice sostuvo que ya no basta con hablar de ética tecnológica de forma abstracta. Según explicó, es necesario construir marcos legales sólidos, supervisión independiente y políticas públicas que eviten abusos relacionados con la inteligencia artificial.

En ese contexto, el texto también cuestiona la idea de que el mercado pueda regular por sí solo el desarrollo tecnológico. León XIV insistió en que los gobiernos deben garantizar que la innovación beneficie a toda la sociedad y no únicamente a grupos empresariales privilegiados.

TRABAJO, MENORES Y GUERRA: LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES

La encíclica dedica varios apartados a los sectores que considera más vulnerables frente al avance tecnológico. Sobre el trabajo, el papa advirtió que muchas empresas están utilizando automatización y vigilancia digital para reemplazar habilidades humanas y someter a los empleados a dinámicas más rígidas.

“La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente empleos”, escribió León XIV, quien pidió que toda automatización incluya programas de protección laboral y capacitación.

Respecto a los menores de edad, el pontífice alertó sobre el uso de IA para manipular imágenes, generar perfiles falsos y facilitar fenómenos de explotación y chantaje en redes sociales. Por ello, reclamó límites de edad más estrictos y mayor responsabilidad por parte de las plataformas digitales.

En materia militar, León XIV lanzó una de las advertencias más contundentes del documento al declarar que es “no permisible” delegar decisiones letales a sistemas de inteligencia artificial. El papa llamó a construir un marco internacional que frene la carrera armamentística tecnológica y proteja a la población civil.

UNA CRÍTICA A LA DESINFORMACIÓN Y LA CULTURA DIGITAL

Otro de los temas centrales fue el impacto de la IA sobre la democracia y la verdad pública. El pontífice aseguró que la desinformación encontró un “potente amplificador” en la tecnología capaz de manipular imágenes, audios y videos.

“La indiferencia hacia la verdad conduce, lenta pero seguramente, a un descenso hacia el totalitarismo”, advirtió el papa en uno de los fragmentos más citados del documento.

León XIV también reclamó que internet deje de funcionar únicamente como una herramienta de distracción o control y se convierta en un espacio para fortalecer el pensamiento crítico y la libertad interior.

El texto fue presentado en el Vaticano junto a representantes tecnológicos, entre ellos Christopher Olah, cofundador de Anthropic, empresa que ha participado en debates internacionales sobre los límites éticos de la inteligencia artificial.

EL PAPA TAMBIÉN PIDIÓ PERDÓN POR LA ESCLAVITUD

La encíclica incluyó además un hecho histórico: la primera disculpa formal de un pontífice por el papel de la Iglesia en la legitimación de la esclavitud durante siglos anteriores.

“Por esto, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió León XIV, quien reconoció que algunos papas autorizaron en el pasado la esclavización de pueblos considerados “infieles”.

El documento conecta ese pasado con problemáticas actuales relacionadas con explotación laboral, minería tecnológica y condiciones precarias vinculadas a la producción de componentes para sistemas de IA.

Para el Vaticano, el riesgo no solo radica en las máquinas, sino en la posibilidad de que el progreso tecnológico termine profundizando nuevas formas de desigualdad y dominación humana.

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DATOS CURIOSOS

• “Magnifica Humanitas” es la primera encíclica dedicada por completo a la inteligencia artificial.

• León XIV es el primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia.

• El documento tiene 110 páginas y toma inspiración directa de la encíclica Rerum Novarum.

• La encíclica menciona el impacto ambiental de los centros de datos y el enorme consumo de agua y energía de la IA.

• El texto incluye la primera disculpa oficial de un papa por la participación histórica de la Iglesia en la esclavitud.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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