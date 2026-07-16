Para las empresas, la guerra en Irán implicará precios más altos, pase lo que pase

LONDRES- La guerra en Irán está dejando clara una realidad esencial para directores y dueños de empresas en todas partes: que el mundo en el que están operando se ha vuelto más riesgoso e impredecible. Y eso también significa más costoso. Incluso si los ataques terminan, el aumento en el costo de hacer negocios perdurará. Los precios más altos parecen ser un efecto secundario duradero de la guerra en Irán.

Todos los líderes empresariales están diciendo: “Tengo que conseguir opciones”, dijo Kevin O’Marah, director de investigación de Zero100, una firma que investiga cadenas de suministro. La urgencia se siente entre los ejecutivos de todos los sectores, desde los productos farmacéuticos hasta la ropa y los artículos electrónicos. Eso significa tener fabricantes alternativos en otros lugares, acumular bienes por si se producen interrupciones inesperadas y crear nuevas cadenas de suministro. “Flexibilidad es tener capacidad adicional en las plantas, tener reservas de inventario adicionales, tener rutas alternativas”, dijo. “Pero esa flexibilidad cuesta dinero. Y eso es, por naturaleza, inflacionario”. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional predijo un nuevo episodio de inflación global, pronosticando un aumento al 4.7 por ciento en 2026, frente al 4.1 por ciento de 2025, debido al incremento en los precios de productos básicos como la energía, los metales, los fertilizantes y los alimentos. Y esos cálculos se hicieron cuando los precios del petróleo en gran medida habían regresado a sus niveles previos a la guerra, antes de que hubiera una fuerte escalada en las hostilidades entre Irán y Estados Unidos y los precios del petróleo se dispararan.

De concretarse, la promesa que hizo el presidente Donald Trump esta semana de cobrar una tarifa del 20 por ciento a todos los cargamentos que pasen por el estrecho de Ormuz podría duplicar el costo de envío, dicen los analistas. Ante las afectaciones en el estrecho, compañías navieras como Maersk han tenido que recurrir a soluciones alternativas. Para junio, Maersk había entregado 44 mil contenedores de productos como muebles, artículos electrónicos y alimentos a países del golfo Pérsico por tren y camión. Es un proceso complicado y costoso. El cargamento se descarga de los barcos en el puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo. Luego es llevado en camión a Kuwait, Catar y Baréin por conductores que han viajado desde Jordania, Irak y Turquía para satisfacer el aumento de la demanda.

“Esa obviamente no suele ser la manera más efectiva de hacerlo, pero si el estrecho está cerrado, es la forma más efectiva”, dijo Vincent Clerc, director ejecutivo de Maersk, agregando que la ruta alternativa le cuesta a la compañía alrededor de mil dólares adicionales por contenedor. Si las complicaciones continúan, podría pasar una de dos cosas: o los costos más altos serán trasladados a los consumidores, o los minoristas verán sus ganancias mermadas, dijo Clerc. El efecto dominó se ha extendido mucho más allá del golfo. El costo de enviar un contenedor desde Shanghái ha bajado levemente desde los niveles que alcanzó a fines de junio y principios de julio.