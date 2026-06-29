Precios de chips de memoria seguirían en aumento hasta finales de 2027

“Y esto va a tener un impacto si es que no lo ha tenido ya en teléfonos celulares, en tabletas, en las consolas de juego, en equipos de red, en dispositivos de realidad virtual, en automóviles, en electrodomésticos, entre otros, porque los chips ya se utilizan para una cantidad impresionante de equipamiento, no solamente es para las computadoras”, precisó Quintana.

Los precios de los chips de memoria podrían alcanzar aumentos de 80-90% por una “demanda extraordinaria”, afectando a la industria electrónica por escasez de suministro pero también a otras industrias como la automotriz, informó el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana.

El director editorial mencionó que el exceso de demanda en el mercado de chips de memoria a nivel mundial se ha vinculado al desarrollo de centros de datos con la inteligencia artificial, excediendo el suministro de estos y ocasionando “que escasee, que haya poca oferta en otro tipo de chips para productos diferentes”.

“Vamos a tener esta condición de escasez hasta que las inversiones que se están haciendo en producción de chips empiecen a generar resultados probablemente hacia finales del 2027”, mencionó Quintana al detallar que los precios de productos Apple (Mac y iPads) y de Microsoft (Xbox) aumentaron sus precios por el incremento de costos de chips de memoria.

“Así que si a la hora de comprar un celular próximamente ven que están más caros, pues ya saben por qué”, sentenció.

PRECIOS DE IPAD Y XBOX

Actualmente el iPad Pro y el iPad Air tienen precios de 29 mil 999 y 18 mil 799 pesos mexicanos, respectivamente. La Mac Pro tiene un precio de 44 mil 999 pesos y la MacBook Air ronda los 29 mil 999 pesos mexicanos.

La Xbox Series X con dos terabytes de memoria tiene un precio rango de 18 mil a 20 mil pesos mexicanos. En cambio, su versión con 512 gigabytes puede tener un precio entre los 5 mil a 8 mil 999 pesos.