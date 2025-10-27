Paul Biya, de 92 años, es el presidente ‘eterno’ de Camerún y el más anciano del mundo

CAMERÚN- El presidente de Camerún, Paul Biya, que gobierna desde 1982, fue declarado este lunes como ganador de las elecciones del pasado 12 de octubre, a las que llegó con un récord personal: es, a sus 92 años, el jefe de Estado más viejo del mundo.

Aunque sus casi cuarenta y tres años al mando de Camerún parezcan una eternidad, Biya, que es uno de los hombres más ricos de su país y competió en los comicios con once rivales, sigue sin ser el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo.

Esa marca corresponde a su homólogo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de 83 años, quien alcanzó el poder en la excolonia española el tres de agosto de 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado.

Reacio a tirar la toalla pese a las voces que le piden echarse a un lado para dejar paso a políticos más jóvenes, Biya nació en la aldea de Mvomeka’a, en la actual Región Sur de Camerún, el 13 de febrero de 1933, cuando esa zona era parte de una colonia francesa.

Tras completar su educación primaria, asistió a seminarios hasta 1954. Posteriormente, estudió en el Liceo General Leclerc en Yaundé, la capital; y cursó estudios superiores en Francia, donde se graduó en derecho en 1961 antes de volver al país, que ya era independiente.

En la década de 1960, ocupó diversos cargos gubernamentales hasta que, en junio de 1975, se convirtió en primer ministro en el Gobierno de Ahmadou Ahidjo, primer presidente del país.

Tras siete años como primer ministro, el líder camerunés llegó a la jefatura del Estado en 1982, al sustituir a Ahidjo, quien presentó su renuncia.

Camerún ha tenido sólo dos jefes de Estado desde su independencia y Biya es el único que la mayoría de los cameruneses -menores de 25 años- ha conocido hasta la fecha.