Trump anunciará al próximo titular de la Fed a principios de 2026; Hassett se perfila para ser el favorito

Será a principios de 2026 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará al titular de la Reserva Federal (Fed en sus siglas en inglés), después de haber mencionado que ya había escogido a la persona que dirigiría la Reserva.

“Anunciaremos un nuevo presidente de la Fed a principios del próximo año”, dijo mientras presidía una reunión del Gabinete. “Bessent no quiere el puesto”, añadió, refiriéndose a Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos (EUA).

El siguiente candidato para ocupar la dirigencia del Banco Central de EUA tendrá que ser validado por el Senado.

Por otro lado, Bessent comentó en la mencionó que se anunciaría al titular del Fed con “grandes posibilidades de que el presidente hiciera un anuncio antes de Navidad”.

EL FAVORITO PARA LA FED

Kevin Hassett se perfila para ser el próximo titular de la Reserva Federal. Incluso aceptó en medios estadounidenses que los mercados financieros podrían recibir favorablemente esta posibilidad.

Hassett es el director del Consejo Económico Nacional —entidad pública que asesora directamente al presidente de EUA en materia económica nacional e internacional—, encargado de la formulación de políticas públicas y de la toma de decisiones del Gabinete.

RETOS PRÓXIMOS PARA LA FED

El medio The Economic Times señaló que la Fed se encuentra “profundamente dividida” por las estrategias de recortes en las tasas de interés que se han aplicado para proteger al mercado laboral. También advierten que las presiones inflacionarias son un factor que aumenta el riesgo presupuestario.

A este escenario se le agrega el factor político pues, mencionó Scott Bessent, la Fed tiene la misión de reducir la influencia de presidentes regionales que provocan desplazamientos en los mercados.