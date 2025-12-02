Rechaza OpenAI responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT

NUEVA YORK- La empresa tecnológica OpenAI rechaza ser responsable del suicidio de un joven de 16 años que decidió se quitó la vida después interactuar con ChatGPT durante meses, y atribuyó este hecho a un “uso indebido” de la herramienta.

“Las lesiones y daños alegados por los demandantes fueron causados o contribuidos (...) por uso indebido, no autorizado, imprevisible e inapropiado de ChatGPT por parte de Adam Raine”, precisa OpenAI através de un documento presentado que fue presentado ante el Tribunal Superior de California en San Francisco, según NBC News.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte estudio que ChatGPT da a adolescentes consejos sobre drogas y suicidio

Fue de esta forma en la compañía estadounidense como respondió a una demanda que fue interpuesta en el mes de agosto por los padres del fallecido, Matt y Maria Raine, en la que aseveran que ChatGPT “ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio”.

Los Raine consideran que tanto OpenAI como su propietario, Sam Altman, son los responsables del fallecimiento del adolescente al presuntamente apresurarse a comercializar su versión del chat GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad.

No obstante, en su defensa OpenAI indica que Raine violó varias reglas concernientes a los términos de la aplicación, tales como la prohibición de su uso para menores de 18 años sin contar con el consentimiento de sus padres o tutores legales, informa NBC.

Así mismo, la empresa detalla en que su herramienta advierte a los usuarios de que “no deben confiar en sus respuestas como única fuente de verdad” y adirma que, en sus conversaciones, ChatGPT insistió en más de cien ocasiones a Raine en que buscara ayuda.

Así mismo OpenAI insiste en que el suicidio de Adam fue consecuencia de su rechazo a “atender advertencias y buscar ayuda”, así como de la “falta de respuesta de otros a sus signos evidentes de angustia”.

Por otra parte en su página web, la empresa tecnológica resalta que su respuesta a la demanda de los Raine “incluye hechos difíciles sobre la salud mental de Adam y sus circunstancias de vida”.

“La demanda original incluía fragmentos selectivos de sus conversaciones que requieren más contexto, el cual hemos aportado en nuestra respuesta”, concluye OpenAI.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.