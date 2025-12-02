Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya

/ 2 diciembre 2025
    Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya
    Será el Congreso el que determine si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo federal. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Las propuestas buscan reducir costos de producción y reforzar la identidad cultural en una de las piezas de mayor circulación del país

CDMX.- La Cámara de Diputados recibió dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de modificar la composición de la moneda de 10 pesos y actualizar el diseño de la moneda de 20 pesos.

En la primera propuesta, se plantea que la moneda de 10 pesos pueda ser acuñada con una nueva aleación de acero recubierto de níquel y núcleo de hierro, con el fin de reducir el costo de su fabricación, ya que actualmente el cobre representa alrededor del 65% de su composición y ha registrado un incremento de 82% en su precio durante los últimos cinco años.

El documento señala que el uso de materiales alternativos permitirá disminuir los costos del proceso de producción sin alterar el diseño actual de los grabados, ni modificar la forma, el tamaño o las características del canto de la moneda.

“La finalidad es contar con materiales que reduzcan el costo de fabricación, considerando además la posibilidad de que se presenten variaciones en el precio de los metales utilizados actualmente”, se detalla en la exposición de motivos de la iniciativa.

En una segunda propuesta, la titular del Ejecutivo federal planteó modificar el diseño de la moneda de 20 pesos para que incorpore la imagen del Templo dedicado al dios serpiente Kukulkán, ubicado en la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán.

La iniciativa recuerda que Chichén Itzá fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1982, y subraya que el nuevo diseño busca representar un símbolo icónico de la riqueza cultural e histórica de México reconocido a nivel internacional.

Además, se destaca que el rediseño permitirá resaltar el legado arquitectónico y espiritual de la civilización maya, promover el orgullo nacional y reforzar la identidad cultural a través de una moneda de uso cotidiano.

Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y eventual dictaminación, por lo que será el Congreso el que determine si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo federal. Con información de El Universal

Carlos M.M.

