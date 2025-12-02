Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”, al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela. En declaraciones a los medios, durante una reunión con su gabinete, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de iniciar ataques en tierra contra narcotraficantes. “Si entran por un país determinado, cualquier país (...) Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína (...) He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

“Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndole en nuestro país está sujeto a ser atacado”, afirmó el mandatario estadounidense; destacó que podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico, similar a las que realizan contra Venezuela. TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’ PETRO INVITA A TRUMP A VER CÓMO COMBATIR LAS DROGAS Tras la amenaza de Trump, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo invitó a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, manifestó Petro en su cuenta de X. “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, insistió Petro. “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.