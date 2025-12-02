Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’

Internacional
/ 2 diciembre 2025
    Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”. FOTO: JULIA DEMARE NIKHINSON | AP

Tras la amenaza de Trump, Gustavo Petro lo invitó a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”, al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

En declaraciones a los medios, durante una reunión con su gabinete, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de iniciar ataques en tierra contra narcotraficantes.

“Si entran por un país determinado, cualquier país (...) Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína (...) He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

“Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndole en nuestro país está sujeto a ser atacado”, afirmó el mandatario estadounidense; destacó que podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico, similar a las que realizan contra Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’

PETRO INVITA A TRUMP A VER CÓMO COMBATIR LAS DROGAS

Tras la amenaza de Trump, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo invitó a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, manifestó Petro en su cuenta de X.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, insistió Petro.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.

TE PUEDE INTERESAR: Republicanos de Miami esperan ganar votos si Trump saca a Maduro del poder en Venezuela

DONALD TRUMP CONTRA COLOMBIA POR NARCOTRÁFICO

En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como “líder del narcotráfico” y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”. También ha rechazado como “injerencia” el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contras las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevadas a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Frente a su Gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones y advirtió que EU tiene derecho a defenderse de la “ola de drogas” que los cárteles envían hacia sus territorios.

(Con información de EFE)

Temas


Ataques
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Colombia
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

