Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal
    Estos encuentros marcan los primeros movimientos en áreas clave de la FGR, en un contexto de transición tras la salida de Gertz Manero. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Seguridad

CDMX

Ernestina Godoy

FGR

La encargada de despacho de la Fiscalía sostuvo encuentros con los nuevos titulares de la AIC y la FEMDO, como parte de los primeros movimientos internos

CDMX.- La encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión con Héctor Elizalde Mora, quien asumió el pasado viernes 28 de noviembre la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el primer cambio relevante dentro del órgano tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

A través de redes sociales, Godoy Ramos afirmó que Elizalde Mora cuenta con una trayectoria honesta, profesional y comprometida dentro del servicio público, al destacar su perfil en áreas de seguridad e investigación.

La exconsejera Jurídica de la Presidencia explicó que la Agencia de Investigación Criminal es el órgano responsable de coordinar, planear, supervisar y ejecutar las acciones de investigación para combatir a la delincuencia, por lo que su funcionamiento es estratégico para el desempeño de la Fiscalía.

Héctor Elizalde Mora fue nombrado en sustitución de Felipe de Jesús Gallo, quien en 2024 declaró que México era “campeón mundial” en la producción de fentanilo, afirmación que posteriormente rectificó.

El nuevo titular de la AIC se ha desempeñado anteriormente como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante la gestión de Omar García Harfuch como titular de esa dependencia.

En 2020, tras el atentado contra García Harfuch cuando era secretario de Seguridad capitalino, Elizalde Mora fue designado encargado de despacho de la SSC CDMX; sin embargo, posteriormente Israel Benítez López asumió ese cargo por instrucción del propio García Harfuch, ante la necesidad de atención prioritaria en el área de inteligencia.

Por otra parte, el lunes 1 de diciembre, Ernestina Godoy también sostuvo un encuentro con César Oliveros Aparicio, quien fue designado como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Godoy Ramos subrayó que conoce a Oliveros Aparicio desde hace varios años y destacó que su desempeño “siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad”, por lo que confió en su labor al frente de la fiscalía especializada.

Estos encuentros marcan los primeros movimientos en áreas clave de la FGR, en un contexto de transición tras la salida de Gertz Manero y en medio del proceso de definición del nuevo titular de la institución. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

