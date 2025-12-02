Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’

Internacional
/ 2 diciembre 2025
    Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’
    Fue la semana pasada que el mandatario advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. FOTO: AP.

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur

WASHINGTON.- Tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano.

Hasta el momento la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Donald Trump anunció la semana pasada a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Cabe destacar que los operativos han destruido hasta ahora a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes, no obstante, Trump aseguró que estas acciones han salvado “miles de vidas” en Estados Unidos.

Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Defensa Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Por su parte Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”.

Hegseth culpa a “confusión de la guerra” por muertes

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth culpó a “la confusión de la guerra” por las muertes ocurridas en un segundo ataque contra una lancha que supuestamente transportaba drogas en el Mar Caribe.

Hegseth manifestó que no vio que hubiera sobrevivientes en el agua cuando se ordenó y lanzó el segundo ataque a principios de septiembre, diciendo que “la cosa estaba en llamas” y citando la “confusión de la guerra” para defender el ataque.

Añadió que “no me quedé” para el resto de la misión después del primer ataque, y dijo que el almirante a cargo había “tomado la decisión correcta” al ordenarlo, lo cual “tenía completa autoridad para hacer”.

The Washington Post informó primero que Hegseth emitió una orden verbal para el segundo ataque que mató a los sobrevivientes en el barco. El lunes, la Casa Blanca declaró que el vicealmirante de la Marina Frank “Mitch” Bradley actuó “dentro de su autoridad y la ley” cuando ordenó el segundo ataque.

Temas


Ataques
política
Terrorismo

Localizaciones


Venezuela

