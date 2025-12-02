Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La Fiscalía de Nuevo León y la Policía Cibernética de Coahuila ya investigan el caso, junto con META
Un caso de pederastia ha retumbado entre colectivos, luego de que se reportara la existencia de un grupo de Facebook, llamado ‘La princesa de papá’ , compuesto por aproximadamente 20 mil 600 miembros, dedicado a compartir contenido infantil inapropiado.
Hasta donde se ha informado, autoridades se encuentran investigando la situación. Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia de Nuevo León, informó que las personas que suben el contenido son principalmente de Centroamérica.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades de Nuevo León investigan grupo de Facebook por contenido infantil inapropiado
Mientras que la Policía Cibernética de Coahuila indicó que ya se solicitó la colaboración de META (empresa propietaria de Facebook) para la preservación de información que ayudará a recabar evidencia, “así como la revisión del caso con el fin de gestionar la eliminación del contenido que vulnera la privacidad de los menores expuestos”.
COLECTIVOS DENUNCIAN VULNERACIÓN DE MENORES DE EDAD EN GRUPO ‘LA PRINCESA DE PAPÁ’
La agrupación feminista Marea Verde México denunció las actividades que se llevaban a cabo en ‘La princesa de papá’, haciendo hincapié en que los miembros compartían imágenes y videos que fomentaban la sexualización de menores de edad. El colectivo compartió en sus redes sociales una serie de capturas de publicaciones, comentarios y hasta perfiles de usuarios.
Por su parte, el colectivo DLR de Oaxaca, que se dedica a combatir la violencia digital, denunció la existencia de grupos en otras redes sociales, como Telegram y WhatsApp, que tendrían la misma función que el de Facebook: la divulgación de fotos íntimas de menores de edad. Dentro del reporte, se especificó que varias de las imágenes compartidas fueron hechas con Inteligencia Artificial.
Mientras que el colectivo Early Institute solicitó al Gobierno de México, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que las niñas, niños y adolescentes sean incluidos de manera explícita en el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Hasta el momento, el grupo ‘La princesa de papá’ aparece suspendido desde el pasado 20 de noviembre, por uno de los administradores.
FISCALÍA DE NUEVO LEÓN INVESTIGA TRATA DE PERSONAS EN CASO DEL GRUPO
Flores Saldívar indicó que la red ya está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), en el área de Trata de Personas.
También se precisó que, pese a que una gran mayoría de los usuarios fueron rastreados en lugares de Centroamérica, se detectaron algunos que radican en el estado de Nuevo León.
TE PUEDE INTERESAR: Facebook cierra grupo donde miles de hombres compartían fotos íntimas de sus parejas
ASÍ PUEDES DENUNCIAR CONTENIDO INAPROPIADO EN GRUPOS DE FACEBOOK
Para denunciar contenido inapropiado en un grupo de Facebook, puedes reportar tanto a los administradores del grupo como al grupo completo:
→ Denunciar una publicación o comentario específico: La mejor manera y la más rápida de eliminar contenido que infringe las normas comunitarias de Facebook o las reglas del grupo es reportar directamente la publicación o el comentario.
1. Ve a la publicación o comentario que consideras inapropiado.
2. Haz clic (o mantén pulsado en la aplicación móvil) en los tres puntos (...) ubicados en la esquina superior derecha de la publicación. En un comentario, también se encuentran estos puntos al seleccionarlo.
3. Selecciona la opción “Reportar publicación” o “Reportar comentario” del menú desplegable.
4. Elige el motivo que mejor describa la infracción (por ejemplo, “Acoso”, “Contenido sexual”, “Noticia falsa”, etc.).
5. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar el reporte a los administradores del grupo (si la opción está disponible y quieres que la revisión sea más rápida) y/o a Facebook para su revisión oficial.
Facebook revisará el reporte de forma anónima y decidirá si el contenido viola sus Normas comunitarias de Facebook.
→ Denunciar un grupo completo: Si el grupo en su totalidad incumple repetidamente las normas o su propósito es inapropiado, puedes reportar el grupo entero:
1. Ve al grupo que quieres denunciar.
2. Haz clic en los tres puntos (...) o en la opción “Más” (dependiendo de la interfaz) que aparece encima de la foto de portada.
3. Selecciona “Denunciar grupo”.
4. Elige el motivo apropiado y sigue los pasos para enviar el reporte.