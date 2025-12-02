Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia

Un caso de pederastia ha retumbado entre colectivos, luego de que se reportara la existencia de un grupo de Facebook, llamado ‘La princesa de papá’ , compuesto por aproximadamente 20 mil 600 miembros, dedicado a compartir contenido infantil inapropiado.

Hasta donde se ha informado, autoridades se encuentran investigando la situación. Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia de Nuevo León, informó que las personas que suben el contenido son principalmente de Centroamérica.

Mientras que la Policía Cibernética de Coahuila indicó que ya se solicitó la colaboración de META (empresa propietaria de Facebook) para la preservación de información que ayudará a recabar evidencia, “así como la revisión del caso con el fin de gestionar la eliminación del contenido que vulnera la privacidad de los menores expuestos”.

COLECTIVOS DENUNCIAN VULNERACIÓN DE MENORES DE EDAD EN GRUPO ‘LA PRINCESA DE PAPÁ’

La agrupación feminista Marea Verde México denunció las actividades que se llevaban a cabo en ‘La princesa de papá’, haciendo hincapié en que los miembros compartían imágenes y videos que fomentaban la sexualización de menores de edad. El colectivo compartió en sus redes sociales una serie de capturas de publicaciones, comentarios y hasta perfiles de usuarios.